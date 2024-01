🎧 Spaccate a Firenze: i comitati si riuniscono in assemblea, annunciano nuove mobilitazioni e vigilanza privata

Dopo gli ultimi tre episodi alla famacia di Borgo Ognissanti, ad un ortofrutta in via Santa Reparata e ad un ferramenta in via Vittorio Emanuele, i comitati tornano a chiedere il passaggio a piedi dell’esercito ma si dicono costretti anche a rivolgersi alla vigilanza privata denunciando il fallimento delle misure fino ad oggi messe in campo e la sordità dello Stato

Intervista a Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgo Ognissanti QUI

“Tante chiacchiere per gettare fumo negli occhi alle persone e nascondere l’inadeguatezza del Governo sulla sicurezza delle città: ecco cosa fanno i consiglieri di centrodestra, imbarazzati dal loro governo che in 15 mesi non ha fatto nulla se non promesse e una norma sui rave party”. È quanto ha dichiarato in Consiglio comunale a Firenze l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, e ribadendolo ai nostri microfoni. “Noi per la pubblica sicurezza, che continuiamo a ricordare è competenza dello Stato, stiamo già facendo uno sforzo enorme con nuove assunzioni in polizia municipale, turni straordinari per maggiori servizi, investimenti in telecamere e sorveglianza – ha aggiunto -. Il Governo scarica sui territori il problema sicurezza, che purtroppo accomuna tante città fra cui quelle amministrate dal centrodestra, basta guardare cosa accade proprio in queste ore a Pisa. A Firenze stiamo lavorando a 360 gradi per garantire maggiore sicurezza con tutti i mezzi a nostra disposizione, lo faccia anche il Governo mandando più forze dell’ordine nella nostra città, come chiediamo da anni. Ora basta chiacchiere: è il centrodestra che deve giustificarsi davanti a tutti gli italiani, compresi i fiorentini”.