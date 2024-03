🎧 Sicurezza in cantieri: badge elettronico e trasparenza con accordo per tramvia Firenze – Bagno a Ripoli

AUDIO il sindaco di Firenze Dario Nardella

Un badge elettronico per i lavoratori dei cantieri in grado di misurare non solo le presenze ma le ore lavorate, monitorando ogni singolo addetto. È una delle novità contenute nel protocollo realizzato dal Comune di Firenze e dai sindacati in riferimento alla sicurezza sul lavoro sui cantieri della tramvia. L’accordo arriva a circa un mese dalla tragedia di via Mariti , dove il crollo di un cantiere ha causato la morte di cinque operai. “Questo accordo è a tutto tondo sulla sicurezza e la trasparenza del cantiere – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Ci sono impegni precisi sulla formazione continua dei lavoratori, sull’attuazione e il controllo di regole auto imposte per quanto riguarda la trasparenza del cantiere e dunque il monitoraggio di ogni singolo lavoratore, delle sue condizioni di salute, delle ore lavorate, del suo ruolo. Ci sono impegni riguardanti le clausole sociali, in accordo diretto con Asl e ispettorato del lavoro, nonché impegni legati all’estensione analogica delle tutele e garanzie ai contratti di subappalto”. È un protocollo “avanzatissimo. L’accordo riguarderà la linea Firenze-Bagno a Ripoli”, il cui cantiere partirà nei prossimi mesi, “ma lo estenderemo a tutto il sistema tramviario. Vogliamo arrivare a un patto generale su tutte le opere pubbliche del Comune e della Città metropolitana”. Come spiegato da Nardella “il prossimo step sarà un accordo analogo sullo stadio. Vogliamo arrivare ad un obiettivo ambizioso, mai raggiunto prima in Italia, ovvero un patto con tutte le organizzazioni sindacali su tutte le opere pubbliche sopra una certa soglia di valore economico che garantisca massima trasparenza e sicurezza sui cantieri. Chiederemo anche a Rfi, Ferrovie dello Stato e Autostrade di adottare questo metodo di lavoro per i cantieri. Essendo società private non sono sottoposte al codice degli appalti ma noi riteniamo che sia fondamentale estendere l’esperienza del cantiere sicuro di Firenze a due opere importantissime come l’Av e il sistema autostradale intorno a Firenze”