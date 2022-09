🎧 Scuola del cuoio e sostegno alle donne, la Fondazione Gori assegna sei borse di studio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:59 Share Share Link Embed

Scuola del cuoio e sostegno alle donne. Nasce la a Fondazione Marcello Gori e assegna sei Borse formazione-lavoro per Artigiani Pellettieri, a persone a rischio emarginazione che sono state selezionate fra le candidature presentate dalle Associazioni Artemisia e Nosotras e da altre Istituzioni fiorentine.

La Fondazione è stata costituita da Laura, Francesca, Barbara Gori per proseguire l’impegno civile-sociale del padre Marcello Gori che, nel 1950, fondò la Scuola del Cuoio all’interno del Convento di Santa Croce con il compito di insegnare agli orfani di guerra l’arte della lavorazione della pelle.

Nel 1950, la Scuola del Cuoio, aprì le porte del laboratorio ai visitatori. I primi clienti furono americani e tra questi il generale Dwight D. Eisenhauer che, divenuto presidente, richiese personalmente a Marcello Gori un set da scrivania in pelle per lo studio ovale della Casa Bianca, che ancora oggi la Scuola realizza per ogni Presidente in carica.

Chiara Brilli ha intervistato Barbara Gori e Petra Filistrucchi del centro antiviolenza Artemisia di Firenze