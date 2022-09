Calenda: “I rigassificatori sono tra gli impianti più sicuri che ci siano”. Brevi momenti di contestazione

Piombino, il leader del Terzo Polo Carlo Calenda è intervenuto nella città toscana all’evento ‘Imby, In my back yard – Si all’Italia dei sì’.

“I rigassificatori sono tra gli impianti più sicuri che ci siano, – ha detto Carlo Calenda – in 60 anni non ci sono stati incidenti, e hanno un impatto sull’ambiente che è praticamente nullo. Il rigassificatore a Piombino è sicuro, necessario, e bisogna farlo presto. A Piombino però il clima rovente, avevo chiesto al sindaco un confronto in piazza ma non l’ha voluto fare. Perché i suoi argomenti sono deboli e perché Meloni, la sua leader, ha finalmente detto sì all’impianto”.

“Noi siamo venuti qua a parlarne – ha aggiunto -. Chiaro che ci saranno contestazioni ma è irrilevante, perché quando di spiega, si parla con i cittadini gli animi si placano”.

Ed in effetti ci sono stati, all’arrivo al porto di Piombino del leader del Terzo Polo Carlo Calenda, brevi momenti di contestazione, da parte di alcune persone contrarie al rigassificatore. Una donna, con uno striscione con la scritta ‘Calenda vattene’ e la Costituzione in mano ha citato alcuni articoli al leader di Azione. Prima un breve confronto con altre tre persone contrarie all’impianto con le quali è nato un breve, quanto intenso, confronto. Poi Calenda si è recato nel posto dove dovrebbe essere posizionata la nave rigassificatrice. Calenda dovrebbe poi incontrare alcuni degli esponenti del comitato contrario all’opera.

A Piombino non bisogna commettere “lo stesso errore di Melendugno con Emiliano che disse no a tutto e alle compensazioni. La nave sarà ormeggiata solo per due anni e mezzo o tre. È solo un momento transitorio e poi sarà messa al largo. Se continuiamo a votare le persone che dicono no a tutto poi dobbiamo fare poi le cose in emergenza”.

Per il rigassificatore di Piombino “dico all’amico Giani che sta facendo melina. I tempi per la Via sono inconpatibili con quest’opera. Nel Pd non dite sì ma, mostrate cultura di governo”.