🎧 Sarabamba, eroi mascherati della scena techno-queer fiorentina

Collateralmente all’attività cantautoriale, SARA e BAMBA conducono una personale ricerca musicale che sfocia nell’attività di DJ. Ad oggi hanno suonato in città come Bologna, Palermo, Roma, Venezia, Torino, Lecce, Pisa e molte altre. Nel 2022 hanno contribuito alla nascita di Astrofluid, un format queertech interdisciplinare dove dj-set, live performance e visual art coesistono in un legame indissolubile. Astrofluid nasce dalla voglia di portare un respiro internazionale alle serate di musica elettronica, con un occhio di riguardo all’arte queer e al mondo femminile, ambiti che considerano essere stati “snobbati per troppo tempo” in questo campo. Astrofluid può essere così anche grazie all’accurata selezione di artiste, artisti e performer provenienti dalle scene musicali underground di diverse città italiane. Astrofluid ha girato a Firenze, Pisa, Livorno e Bologna, dove è resident al Cassero.

Questo sabato 28 ottobre al Combo Social Club, Sarabamba ha voluto invitare FUKINSEI, dj di origini siciliane che vive a Berlino e che dal 2019 porta avanti una proposta musicale particolarissima fatta di suoni veloci, oscuri, profondi e spezzati. La sua ricerca musicale non si ferma al digging e alla professione di DJ. Ha condotto delle importanti ricerche sulla disparità di genere nell’industria musicale italiana. È di recente pubblicazione l’intervista che le ha fatto Lidia Ginestra Giuffrida per Q CODE, «Essere una dj in Italia». Sul palco ci sarà SANTAVIOLA, consorella delle SARABAMBE dal giorno zero e con cui sono in porto nuove collaborazioni. On stage ci sarà anche FRANCAFUNGO, performer dall’estetica originalissima ed artista a tutto tondo. Chiuderà un dj-set di Sarabamba