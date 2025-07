🎧 Rinnovata l’intesa tra Regione e Procure sul Codice rosa

Regione e procure toscane hanno rinnovato il protocollo sul Codice rosa, ovvero il percorso di accesso al pronto soccorso dedicato ad adulti e minori vittime di violenze ed abusi: donne e bambini soprattutto, ma anche anziani o persone, per la loro vulnerabilità o per discriminazione o pregiudizio, vittime ed oggetto di crimini d’odio. La firma consolida la collaborazione su questo fronte ed aggiorna la strumento rispetto a modifiche normative intervenute dal 2022 ad oggi e che riguardano essenzialmente il processo penale. Di fatto il nuovo protocollo accresce la tutela delle vittime, garantendo la conservazione delle prove utile per i processi ed accertare le responsabilità .

“Il Codice Rosa – sottolinea il presidente della Regione, Eugenio Giani – è un vanto e una progettualità che ha fatto scuola in Italia ma non solo in Italia: anche in Europa, ad esempio. Si tratta di un’esperienza che nel tempo è cresciuta e che si è arricchita e diffusa sul territorio, capace di mettere insieme un profilo interistituzionale e la capacità di presa in carico. Un plauso e un ringranziamento dunque a tutti gli operatori della Rete regionale che si è costituita e alla sua responsabile”.

“L’intesa rinnovata oggi con le Procure aiuta questo servizio a dare risposte ancora piĂą adeguate a chi è vittima di violenza e crimini d’odio – evidenzia l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini -. Il Codice rosa è una delle esperienze di avanguardia della Regione. Da quando la rete è diventata regionale, sono state prese in carico oltre trentamila persone. Hanno trovato nel personale del nostro sistema sanitario una preparazione professionale e una capacitĂ di accoglienza adeguata a situazioni delicate e complesse. Il Codice Rosa è un servizio di cui siamo orgogliosi, non solo per la qualitĂ dell’assistenza che offre, ma anche per i valori che rappresenta e per la cooperazione istituzionale su cui si fonda”. “E’ infatti evidente – conclude Bezzini – che il Codice rosa funziona bene se c’è collaborazione tra tutti gli attori. Serve un grande lavoro di squadra e il fatto che periodicamente il protocollo venga aggiornato e migliorato significa che è anche una strumento di lavoro vivo e utile. Mi unisco anche io ai ringraziamenti agli operatori della rete e alla sua coordinatrice per il lavoro che quotidianamente viene fatto” .

“Dopo alcune recenti riforme normative era necessario un aggiornamento – conferma il procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, Ettore Squillace Greco – e questo protocollo rinnova, nella sua sostanza, una felice collaborazione istituzionale. Rinnova l’impegno a gestire insieme e con un intervento immediato casi di violenza che purtroppo sono in aumento, in modo sinergico e tenendo conto dlele esigenze da un lato delle vittime e della loro salute e dall’alto della giustizia, con la possibilità di raccogliere i dati in maniera corretta in modo da essere utilizzati nei processi”.

Il progetto del Codice Rosa nasce nel 2010 nell’Asl di Grosseto come esperienza pilota. Nel 2011 diventa progetto regionale, con la firma di un protocollo con la Procura generale di Firenze, e all’inizio del 2014 si completa la diffusione in tutte le aziende della regione. A dicembre 2016 nasce la rete: un progetto all’inizio solo sanitario e diventato nel tempo socio-sanitario.

L’intesa con le procure era stata firmata nel 2018 e aggiornata nel 2022, un accordo che aveva messo insieme da un lato l’esigenza di massima garanzia di tutela e rispetto delle vittime e dall’altro l’attuazione di tutti quegli atti giuridico-forensi necessari ai fini delle denunce ed indagini, i più efficaci ed efficienti possibili facendo tesoro delle esperienze maturate nel tempo nei territori per omogeneizzare le procedure di tutti.

Reati come quelli per lesioni volontarie personali, contro la libertà sessuale o per maltrattamenti in famiglia sono perseguibili in più situazioni d’ufficio. I sanitari hanno in questo caso obbligo di referto e di denuncia e il protocollo illustra tempi e modalità . La collaborazione tra Regione, mondo della sanità e procure si esplica nella revisione costante delle procedure giuridico-forensi, nell’analisi delle criticità ed eventi sentinella per migliorare le singole procedure e nel supporto giuridico-forense alla rete regionale del Codice rosa. L’obiettivo è favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza all’arrivo in pronto soccorso e fornire una risposta efficace e coordinata da subito.