🎧 Oxfam: in Italia lo 0,1% più facoltoso detiene 9% della ricchezza totale

Creiamo un futuro di uguaglianza’ è il tema principale della terza edizione del festival di Oxfam Italia, in corso all’Istituto degli Innocenti di Firenze.

“La terza edizione del nostro festival è dedicata quest’anno alla giustizia economica, ci concentriamo su quali sono le cause del nostro problema – ha spiegato Emilia Romano, presidente Oxfam Italia – Le disuguaglianze economiche sono in aumento, anche nel nostro Paese. Il Sud Italia è quello maggiormente colpito”.

E in effetti, a vedere i dati, la situazione è veramente pesante. In Italia lo 0,1% più facoltoso possiede oggi circa il 9% della ricchezza netta nazionale mentre nel 1995 ne possedeva il 5%: a livello di stipendi in Italia quasi un lavoratore su cinque percepisce una retribuzione insufficiente a garantirgli di vivere in modo dignitoso, in Toscana un lavoratore su tre del settore privato è colpito da salari troppo bassi.

“La crescita delle disuguaglianze è un fenomeno profondamente nocivo per l’economia e la società nel suo complesso – ha commentato Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia – Le disuguaglianze ostacolano la mobilità inter-generazionale, minano le prospettive di sviluppo duraturo e sostenibile, e indeboliscono il grado di coesione sociale. Serve da un lato supportare le dotazioni finanziarie e di capitale umano per chi proviene da un background svantaggiato, e dall’altro revisionare profondamente le regole che governano i processi economici come il rafforzamento della tutela della concorrenza, politiche di regolamentazione finanziaria, politiche industriale basate sull’innovazione e sulla buona occupazione e non sui bassi salari, politiche del lavoro che rafforzino il potere contrattuale dei lavoratori e limitino il ricorso a forme di occupazione non standard”.

Domani Oxfam assegnerà il premio ‘Combattere la disuguaglianza-Si può fare’ a Goffredo Buccini, il premio per le organizzazioni a andrà a Scuola Fatoma mentre il riconoscimento speciale, dedicato alle aziende, sarà assegnato a ‘Homes4All’. (

“Il convegno di oggi ci propone una situazione che da un punto di vista delle politiche del governo è complessivamente assai scarsa. Quando parliamo di contrasto alle disuguaglianze, superamento delle condizioni di iniquità e aspirazione a una società di uguali in Toscana il riferimento diventa a commisurarsi al diritto alla casa, alla salute, alla scuola, al lavoro” ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo questa mattina al festival di Oxfam Italia.

Giani ha sottolineato che, a livello di governo, “le risposte sono povere, talvolta veramente assenti. Non c’è per la casa un piano che possa prevedere una minima risposta al tema Erp, sulla sanità c’è la consapevolezza che in Italia abbiamo il 6,3% del Pil dedicato alla sanità pubblica quando in Francia è l’8% e in Germania il 10%. Analogo ragionamento vale per le politiche sul lavoro. Quando parliamo di scuole, se ne parla per il nuovo ridimensionamento e l’accorpamento di istituti. Ho voluto anche inserire un quinto tema, quello delle disuguaglianze dal punto di vista territoriale”.

NELL’AUDIO David Mattesini di Oxfam