🎧 Lavoro, borse di studio per artigiani specialisti della calzatura

Lavoro – Salvare l’alto artigianato e il know-how del manifatturiero toscano e al tempo stesso favorire l’occupazione sul territorio, contribuendo allo sviluppo di manodopera altamente qualificata laddove è maggiore la richiesta.

E’ l’obiettivo dell’operazione congiunta di SCHOLA, accademia di mestieri artigianali, e Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte.

Tre le borse di studio a copertura totale messe a disposizione dei giovani residenti in Toscana tra i 18 e i 35 anni, con ISEE inferiore a 30mila euro, per il Corso di design e prototipia di scarpe da donna.

Il percorso formativo, coordinato dalla docente e designer Chiara Cesaraccio, avrà inizio a ottobre 2022 e durerà 15 settimane, per un totale complessivo di 600 ore di lezione. Dallo studio della modellistica e della costruzione della calzatura, alla realizzazione del prototipo, il corso è finalizzato alla costruzione di figure altamente qualificate sulle tecniche di produzione artigianali, con un approccio contemporaneo: dal design al branding del prodotto, skills che sono fortemente richieste in Toscana, dove si sono insediate le manifatture di diverse maison moda.

Avvalendosi della competenza degli storici marchi Scuola del Cuoio e Stefano Bemer, SCHOLA si distingue per una visione in grado di abbracciare tradizione e spirito contemporaneo: a dimostrazione di ciò, il Corso di design e prototipia di scarpe da donna integra laboratori interdisciplinari su branding, marketing e fotografia del prodotto. Al termine del percorso gli studenti saranno in grado di progettare e creare con le proprie mani una capsule collection di scarpe e di dare vita al proprio brand, o creare un proprio portfolio da presentare alle aziende a caccia di personale qualificato da inserire in organico.

Per presentare la domanda per le borse di studio e ricevere l’elenco dei documenti necessari, è necessario compilare il modulo di contatto nel sito di SCHOLA https://www.schola.academy/it/corso-scarpe-donna/. La selezione dei candidati avverrà attraverso colloquio motivazionale sulla base delle esperienze pregresse.

Intervista al fondatore di Schola, Alessandro Colombo