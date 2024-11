www.controradio.it 🎧 Il G7 del turismo da oggi a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:57 Share Share Link Embed

G7 turismo – Si apre oggi a Firenze il vertice internazionale tra i ministri che si occupano di turismo delle più grandi economie mondiali – Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea – e alcune Nazioni e organizzazioni outreach – Arabia Saudita, Brasile, India, Egitto, Ocse e Un Tourism. Si parte alle 15 con il side event introduttivo “Innovation, inspiration and sustainability. Visions for the future of tourism”.

Le sessioni di lavoro riguarderanno: turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano – lavoro, inclusione e competenze; digitalizzazione e intelligenza artificiale.

L’evento introduttivo, che si svolgerà a Palazzo Spini Feroni, sarà occasione per affrontare i temi cardine dell’ecosistema turistico: sostenibilità , inclusione e digitalizzazione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e agli investimenti dei grandi marchi italiani nel settore del turismo. Sarà la ministra Santanchè a dare il benvenuto agli ospiti. Nel panel introduttivo “Tourism of tomorrow: visions and perspectives”, Santanchè affronterà il tema della sinergia tutta italiana tra ispirazione imprenditoriale e innovazione tecnologica che sta spingendo il nostro settore nel futuro. Il cantante e imprenditore Andrea Bocelli, l’amministratore delegato di Cipriani Industria Arrigo Cipriani, la presidente e amministratrice delegata di Starhotels Elisabetta Fabri, il presidente di Salvatore Ferragamo Leonardo Ferragamo, la stilista e vicepresidente di Aeffe Alberta Ferretti, il presidente di Rocco Forte Hotels Rocco Forte, l’amministratore delegato del Gruppo Ferretti Alberto Galassi e il founder and senior managing director Certares e chair Wttc Greg O’Hara, nell’ambito del panel “Inspiration -Creatività e sinergie con il Made in Italy”, racconteranno in che modo hanno portato il loro know-how e le loro competenze nel mondo del turismo.

Nel panel “Innovation – L’accelerazione epocale dell’IA”, il direttore scientifico dell’IIT – Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta esporrà in che modo l’impatto dell’intelligenza artificiale sta cambiando e cambierà le abitudini dei viaggiatori e l’industria del turismo. Il presidente di Sina Hotels Bernabò Bocca, l’imprenditore Flavio Briatore, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World Gabriele Burgio, l’executive vice president services Europe di Mastercard Michele Centemero, il president and Ceo di Wttc Julia Simpson, il presidente di Ferrovie dello Stato Tommaso Tanzilli, l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, l’amministratore delegato di Msc Cruises Gianni Onorato e l’amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti, all’interno del panel “Sustainability – La sostenibilità oltre la sostenibilità ”, parleranno dei loro investimenti in infrastrutture e strumenti finanziari al fine di rendere il turismo del futuro realmente sostenibile. Al termine delle discussioni, i partecipanti faranno visita al Museo Ferragamo.

Dopo l’evento introduttivo, la due giorni di lavori prenderà il via alle 8:30 di giovedì 14, con la cerimonia di accoglienza in cui la ministra del Turismo italiana accoglierà prima i ministri del G7, e, alle 10:00, i ministri dei Paesi outrech. Alle ore 12:15 prevista la foto di famiglia sotto il loggiato in piazza della Signoria. Il G7 terminerà con la conferenza stampa della ministra Santanchè alle 12:00 di venerdì 15 nella Sala delle Reali Poste della Galleria degli Uffizi. Durante la prima giornata della ministeriale è prevista, alle 15:00, la visita al borgo di Monteriggioni e di Abbadia Isola, dove i ministri arriveranno a bordo di un treno storico, con l’obiettivo di valorizzare i borghi italiani. Chiuderà la giornata l’esibizione de Il Volo presso Palazzo Gondi.

AUDIO: La sindaca di Firenze Sara Funaro