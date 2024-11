Scuolabus in fiamme, dieci bambini messi in salvo a Bagno a Ripoli

Uno scuolabus con a bordo una decina di bambini ha preso fuoco a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze: nessuno di loro è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto attorno alle 16 in via Buozzi a Grassina: a prendere fuoco è stato un mezzo della società ‘Re Manfredi’ che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune. Ma appena il conducente ha notato del fumo, si è immediatamente fermato e ha fatto scendere i bambini, l’accompagnatrice che era con loro, e li ha allontanati per metterli in sicurezza. I piccoli sono stati poi trasferiti su un altro pulmino.

Durante la marcia il veicolo, un mezzo nuovo fanno sapere dal Comune, ha iniziato a fare fumo. L’autista ha seguito alla lettera il protocollo ed ha prontamente fermato il bus facendo evacuare i bambini. Gli alunni sono stati accolti all’interno di una abitazione in attesa dell’arrivo di un altro pulmino per proseguire il viaggio di ritorno a casa. “L’incolumità dei bambini e degli operatori è la assoluta priorità – le parole del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – Proprio per questo avvieremo subito i doverosi accertamenti e indagini per comprendere le cause dell’accaduto”.