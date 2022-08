🎧 Il 3/9 ventunesima edizione della marcia a Barbiana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:32 Share Share Link Embed

‘La Pace. Tra non violenza e resistenza’: questo è il tema della 21/a edizione della marcia a Barbiana, il borgo rurale dove agì don Lorenzo Milani, che si terrà a Vicchio di Mugello (Firenze) sabato 3 settembre. Prevista una “riflessione” del presidente del Comitato per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, Rosy Bindi.

Presentando la ventunesima edizione della marcia, il presidente della Toscana Eugenio Giani invita “tutti gli uomini di buona volontà a partecipare il 3 settembre a questo evento, che è un messaggio valoriale di straordinario significato di cui la Toscana è orgogliosa perché è proprio da questo territorio che don Lorenzo Milani ha saputo trarre le energie, gli stimoli, le riflessioni che l’hanno reso punto di riferimento di una chiesa riformata, ma soprattutto di una laicità che attraverso i valori religiosi trova i suoi significati in Italia e nel mondo”.

“Figura di riferimento nei valori cattolici, con un impostazione riformista, sollecitava la chiesa perché potesse raggiungere i cuori, i sentimenti, la spiritualità delle persone con quell’autenticità che il messaggio cristiano vuole”, ha aggiunto Giani, dalla chiesetta di Barbiana “don Milani seppe offrire riferimenti e messaggi di straordinaria modernità per la didattica e anche riguardo all’obiezione di coscienza, istituto che si fonda anche sul suo pensiero”.

Il 3 settembre il ritrovo è in piazza Giotto alle 8.30. Alle 10.30 l’incamminamento verso Barbiana dove il priore dette vita alla ‘scuola di Barbiana’. Poi, alle 11.30, dopo i saluti istituzionali. Il prossimo anno saranno 100 anni dalla nascita e la Regione insieme al Comune di Vicchio sta pensando ad eventi e iniziative.

Per il sindaco di Vicchio (Firenze), Filippo Carlà Campa, “il messaggio di don Milani è un messaggio forte, dirompente, attualissimo. La Marcia a Barbiana sarà nuovamente l’occasione per ribadirlo, per riflettere, per richiamare l’impegno a essere portatori di pace, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo. Il prossimo anno si celebrerà il centenario della nascita del priore e stiamo

organizzandone le celebrazioni. Si sta costituendo un comitato istituzionale con Regione, Città Metropolitana e Comune di Firenze, Comuni di Vicchio, Calenzano e Montespertoli, mentre si è già costituito un comitato tecnico-scientifico di cui è la presidente Rosy Bindi, che interverrà alla marcia”.

Simona Gentili ha intervistato il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa e il presidente dell’Istituzione culturale Don Lorenzo Milani Leandro Lombardi