🎧 I cammini dell’acqua: arriva la seconda edizione del bando

“I Cammini dell’Acqua”. Dopo il successo del primo bando Ambiente, con cui Publiacqua ha sostenuto 15 progetti presentati da 9 soggetti per un impegno economico di oltre 77 mila euro totale a copertura di un costo complessivo dei progetti di oltre 172 mila euro, è pubblica da oggi la seconda edizione dei “Cammini dell’Acqua” rivolto anche questa volta a sostegno alle iniziative di valorizzazione e tutela ambientale. AUDIO IL PRESIDENTE DI PUBLIACQUA LORENZO PERRA

Un Bando che mantiene il suo titolo evocativo, “I cammini dell’acqua”, proprio perché fortemente rappresentativo di quelli che sono i contenuti del bando medesimo che il gestore del servizio idrico mette a disposizione di Comuni, Enti locali, Associazioni ecc. che mettono in campo progetti per la valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale nella direzione di mobilità dolce e sostenibile.

DESTINATARI E PROGETTI

“I Cammini dell’Acqua” è un bando aperto a Comuni, Associazioni dei Comuni, Enti Locali, Associazioni e soggetti senza scopo di lucro che hanno quale oggetto la valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale e naturale.

Il bando, come detto, va a sostenere progetti specifici di varia natura ma che abbiano in comune l’obiettivo di essere finalizzati a contribuire allo sviluppo di una cultura responsabile della risorsa idrica. Questo attraverso la valorizzazione e fruizione di luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico (fonti, sorgenti, torrenti, etc.), di luoghi legati ad elementi culturali, sociali, e di folkore locale caratterizzati dalla presenza dell’acqua e/o di manufatti ad essa riferibili. Le attività finanziabili dal bando sono quelle necessarie alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di sentieristica, compresa la cartellonistica e l’apposizione di ulteriori segnali.

Sono inoltre finanziabili, quali attività collaterali, anche quelle finalizzate alla promozione del turismo naturalistico e dell’escursionismo quali: 1) la pubblicazione (cartacea, multimediale, digitale) di cartografie e materiale informativo che interessino i sentieri e le vie ciclopedonali oggetto della proposta; 2) l’organizzazione di eventi finalizzati alla fruizione gratuita dei luoghi interessati dal progetto (quali visite guidate, realizzazione di eventi, etc.).

I progetti devono essere realizzati sul territorio di uno dei 46 Comuni dove Publiacqua svolge la propria attività e dovranno essere completati entro il 30 Giugno 2023.

LE DATE DEL BANDO

Il bando viene pubblicato da oggi sul sito internet di Publiacqua (https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-contributo) e l’adesione allo stesso è possibile fino alle ore 24.00 del 15 Novembre 2022.

L’ammontare complessivo messo a disposizione da Publiacqua per il cofinanziamento di questi progetti sarà di 100.000 euro.

Semplice il meccanismo di accesso al sostegno in quanto sarà sufficiente compilare correttamente la form presente sul sito Publiacqua e, a tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti previsti dal bando, sarà erogato un cofinanziamento massimo da parte di Publiacqua di euro 10.000 a progetto/soggetto richiedente (un soggetto può essere partner di più iniziative, ma solamente una volta richiedente) e fino al 50% del costo complessivo di progetto.

LA NOVITÀ: IL SITO DEDICATO

Per sostenere e promuovere i progetti sostenuti attraverso il Bando Ambiente Publiacqua, tra pochi giorni sarà online un sito dedicato. Un contenitore virtuale dove verranno raccolti i cammini nati o sviluppatisi grazie al sostegno di Publiacqua ma anche quelli che i lettori/fruitori del sito medesimo vorranno segnalare agli altri appassionati di trekking e passeggiate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, ed in particolare di quelle legate a doppio filo al mondo dell’acqua.

Semplice l’indirizzo a cui trovare il nuovo sito: www.camminidellacqua.it

“Con questo bando torniamo a sostenere iniziative di valorizzazione del territorio e dell’ambiente – dice Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua – Sul nostro territorio abbiamo migliaia di luoghi, di cammini che meritano maggiore attenzione e valorizzazione. Molti, la maggior parte, di questi percorsi è legata direttamente o indirettamente all’acqua, alla risorsa di cui ci occupiamo ogni giorno. Mi vengono in mente fontane, quelle dei viandanti e che segnano e arricchiscono i cammini stessi, gualchiere, mulini. Dal Chianti, al Mugello dal Valdarno alla collina pistoiese, e senza, dimenticare la piana, i nostri Comuni sono ricchi di percorsi che meritano attenzione. Con il Bando 2021 abbiamo sostenuto 15 progetti di grande valore e bellezza. Con questa seconda edizione vorremmo proseguire in questo percorso arricchendo tutto ciò anche grazie al nuovo sito dedicato ai Cammini dell’Acqua”