www.controradio.it 🎧 Guardia medica pediatrica, mercoledì la decisione del Consiglio regionale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:16 Share Share Link Embed

Attivare un servizio di guardia medica pediatrica in Toscana. Merdoledì la commissione salute del Consiglio regionale voterà questa nuova sperimentazione, che si presenta non senza criticità . Nel 2024, come riporta oggi Repubblica, nella Asl Sud-Est sono state attivati due medici specializzati per due mesi, con scarsi risultati.

Una guardia medica per i bambini? La risposta non è scontata. Quella che dovrà dare mercoledì la commissione salute del Consiglio Regionale è relativa all’avvio di una sperimentazione di un servizio che replica quello per gli adulti, dunque ogni sera dalle 20 fino alle 8 del mattino successivo e anche nei fine settimana. Si arriva a questo possibile traguardo in seguito a una proposta di iniziativa popolare da parte di un gruppo di oltre 20 associazioni e gruppi genitori, per lo più legati al Meyer, che tramite la piattaforma Change.org ha raccolto oltre 30 mila firme in pochi giorni.

“La nostra Regione si distingua per una maggior tutela dei bambini”, dicono dal comitato promotore”, ma l’assessorato non è convinto dell’efficacia del servizio, così la questione torna sul tavolo consiliare, dove si discute della possibilità di agire su due piani: attivare tra autunno e inizio 2026, la consulenza di un pediatra, probabilmente un medicio specializzando, al 116117, il numero per le chiamate non urgenti, e aprire 4 ambulatori in zone isolate della Toscana. Se tutto questo basterà , come si chiedono in Regione, a non ricorrere in prima istanza all’ospedale, è tutto da capire. L’alternativa sarebbe attrezzare le guardie pediatriche con strumenti diagnostici, ma rimane un orizzonte remoto.