🎧 Gli oodal presentano “Vicino”

Dallā€™ultima edizione del Rock Contest, i fiorentini Ā oodal presentanoĀ “Vicino”, primo singolo estratto dall’album di esordioĀ “Due punti”Ā in uscita a marzo perĀ Santeria Records. Ascolta lā€™intervista a cura di Giovanni Barbasso.

ASCOLTA L’INTERVISTA šŸŽ§

GliĀ oodalĀ sono nati da un primo incontro traĀ Antonio BacchiĀ eĀ GaiaĀ BurgalassiĀ partendo da intenzioni chiare sul disegno finale: unire elettronica eĀ sonoritĆ alt e post rock, completando il tutto con una nota cantautoriale neiĀ testi, aprendosi a quante piĆ¹ contaminazioni possibili. I primi brani sono nati inĀ modo spontaneo, chitarra e voce. In quel primo periodo dedicato allaĀ composizione si ĆØ aggiuntoĀ Edoardo Martini, che ha apportato drum-machinesĀ e sintetizzatori. Dopo i primi live ad inizio 2019 si sono completati grazieĀ allā€™arrivo diĀ Fabio Sarti.

Il risultato di questa unione ĆØ una sintesi di atmosfere elettroniche e indie dalleĀ venature dream-pop, con influenze che vanno daiĀ VerdenaĀ aĀ LaĀ Rappresentante Di Lista, daĀ SlowdiveĀ aĀ IosonouncaneĀ eĀ The xx. Lā€™incontroĀ col produttore musicaleĀ Andrea CiacchiniĀ (Blonde Redhead, Zen Circus, BoboĀ Rondelli) ha fornito ulteriore linfa ad un percorso giĆ in atto, fino ad arrivare alĀ racconto racchiuso nel disco dā€™esordio (Due punti) che dopo la pandemia ĆØĀ stato registrato alĀ Sam StudioĀ di Lari.

La band ĆØ stata selezionata per le fasi finali delĀ Rock Contest di ControradioĀ ed ĆØ arrivata alla finale regionale dellā€™European Social SoundĀ (ESS4U). NelĀ 2020 ĆØ stata finalista delĀ Premio Lunezia, sezione nuove proposte.

Nella canzone “Vicino” la band descrive il crollo di una certezza che viene a mancare come un pilastro che si sgretola portando dietro di sĆ© una lunga scia di piccoli pezzi frantumati. Eā€™ la fotografia di una crisi nel momento in cui ĆØ ancora impossibile ricostruire e si puĆ² solo cercare a fatica di restare in piedi barcollando nellā€™attesa che il crollo si completi del tutto.Il racconto delle parole si accompagna ad unā€™atmosfera musicale onirica e leggera perchĆ© lā€™ascoltatore abbassi le sue difese e le parole possano cosƬ penetrare piĆ¹ nel profondo e colpirne lā€™attenzione. Il gioco sui contrasti ĆØ la cifra stilistica che ha segnato la scrittura dellā€™intero album e Vicino non sfugge a questo approccio.