Firenze, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento cittadino, ha spiegato una sua breve dichiarazione di ieri, nella quale chiedeva di avere per la Toscana le dosi di vaccino Astrazeneca non usate dalle altre regioni.

“Noi vediamo che quando apriamo un portale – ha spiegato Giani – questa settimana lo abbiamo aperto sui 50enni, la prossima settimana lo apriremo sui 40enni, se mettiamo Astrazeneca i cittadini sono molto maturi, e invece sento lamentarsi altri presidenti di Regione perché la popolazione vuole Pfizer o nulla, allora dico ‘non teniamoli in frigorifero, dateceli perché da noi c’è la fila'”.

“Oggi siamo a poco più di 500 contagi, solo 3-4 settimane fa il venerdì eravamo a 1.500 contagi – ha poi aggiunto il presidente – è evidente la funzionalità della campagna vaccinale, se non devono essere usati o devono essere usati con riluttanza noi siamo pronti a prenderli”.

Giani ha poi confermato l’imminente apertura della vaccinazione anche per i quarantenni: “Martedì 18 maggio verrà a trovarci il generale Figliuolo, voglio che si renda conto di come la Toscana stia seguendo le indicazioni della campagna vaccinale. Ieri abbiamo visto le sue indicazioni che invitano ad aprire ai 40enni e quindi noi faremo di conseguenza. La data la decideremo in una riunione tecnica, ma penso che proprio da lunedì apriremo a due anni dei 40enni”.

“La prima delle disposizioni dei 40enni, quindi per i 48-49enni, – ha precisato Giani – partirà esattamente come dice la circolare, ovvero da lunedì”. Giani ha poi spiegato che lunedì 17 maggio ci sarà la riunione di Giunta che approverà anche un atto per partire con la vaccinazione dei soggetti fragili, a partire da mercoledì.

In podcast le dichiarazioni del Presidente Eugenio Giani, raccolte da Gimmy Tranquillo