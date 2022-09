🎧 Formazione: riforma degli Its quale occasione per giovani e territorio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Formazione: tra carenza di personale, figure di cui ha bisogno il mercato del lavoro e aspirazioni di chi sceglie tra i percorsi formativi universitari e professionali, si inserisce l’evento promosso da Cgil Firenze e Flc Cgil Toscana che si è svolto oggi: “Riforma degli Its – Il nuovo sistema applicato al territorio”.

L’iniziativa si è proposta l’obiettivo di approfondire gli strumenti di istruzione post secondaria professionalizzante come gli Its, in rapporto alla loro applicazione sul territorio, alla loro efficacia in termini di apprendimento e di inserimento lavorativo e alla luce della “Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” approvata con la legge 99/22. Un focus è stato dedicato al mercato del lavoro del territorio, rapporto tra formazione professionale e occupazione con Elena Aiazzi, Segreteria Cgil Firenze.

Durante la tavola rotonda è intervenuta anche Azzurra Morelli, vice presidente confindustria Firenze e imprenditrice nel settore moda dell’empolese valdelsa che si è concentrata su come gli Its possano in questa fase rappresentare quello strumento che raccoglie le esigenze dei territori e tradursi in un’offerta formativa stabile. (Ascolta AUDIO)