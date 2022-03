🎧 Firenze, rientrato con 30 profughi ucraini il convoglio delle Misericordie Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:16 Share Share Link Embed

Firenze, i mezzi che erano partiti alla volta della Polonia venerdì, con quintali di aiuti per i profughi ucraini, scaricata la merce hanno caricato donne e bambini per portarli in salvo dalle bombe.

Il convoglio di aiuti per l’Ucraina organizzato dalla Misericordie fiorentine e toscane è infatti rientrato a Firenze ed insieme ai volontari sono arrivati 30 profughi ucraini, che verranno accolti in Toscana.

In podcast l’intervista al direttore del Coordinamento Misercordie Area fiorentina, Enrico Sardelli, ai microfoni di Controradio.

La colonna mobile era composta da 12 mezzi e due camion ed era partita l’11 marzo con i beni di prima necessità che erano stati raccolti dalle singole Misericordie e trasportati dai coordinamenti territoriali nel centro logistico allestito dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina negli spazi messi a disposizione dalla Mercafir.

Direzione Polonia: prima Cracovia, poi Lublino per scaricare gli aiuti con i volontari di Help Ukraine. Una volta vuoti, i veicoli si sono diretti poi a Dorohusk, sul confine tra Polonia e Ucraina, dove ad attenderli c’erano 30 profughi, tutte donne, alcune con bambini, per farle salire a bordo e portarli in salvo in Italia.

“Ringraziamo i toscani che hanno dimostrato tanta generosità nei confronti del popolo ucraino donando generi alimentari, abiti caldi, farmaci, giochi per i bambini: il popolo è stremato e ha bisogno di tutto – dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina -. Ma l’aiuto più grande che possiamo dare a queste persone è dare loro una speranza di futuro, portarli in salvo dalle bombe, ed è quello che cerchiamo di fare”.

Nella prima spedizione, due settimane fa, le Misericordie hanno portato a Firenze 26 persone, ora altre 30.