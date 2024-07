www.controradio.it 🎧 Firenze: annunciata la Giunta Funaro, vicesindaca Galgani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:14 Share Share Link Embed

FIRENZE – La sindaca di Firenze Sara Funaro vara una giunta al femminile e il ruolo di vicesindaca va a Paola Galgani, colonna della Cgil cittadina. “La giunta avrà una connotazione al femminile. Sindaca donna, vicesindaca donna, la mia portavoce donna che è Francesca Padula, la direttrice del Comune che sarà Lucia Bartoli. È una scelta fatta per fiducia, competenze e capacità”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, annunciando a Palazzo Vecchio la giunta.

All’interno della squadra, ha sottolineato, ci sono persone “giovani, alla prima esperienza, e persone con esperienza consolidata”.

A 18 giorni dall’elezione al secondo turno la sindaca di Firenze annuncia la squadra. Un toto giunta durato forse più del previsto. Da un lato Funaro aveva detto di volere prendere tempo per formare la sua squadra e così ha fatto, dall’altro gli equilibri politici di maggioranza hanno tenuto banco fino ad oggi pomeriggio.

Funaro ha scelto di tenersi le deleghe a bilancio, Grandi opere, decentramento, relazioni e cooperazione internazionali, e dialogo interreligioso.

La giunta è inoltre composta per metà da donne. Galgani avrà la delega ad ambiente, agricoltura urbana e tutela degli animali. Tra le new entry rispetto all’ultimo mandato Caterina Biti, ex parlamentare, con delega a urbanistica, decoro urbano e toponomastica, il segretario toscano di Si Dario Danti (per lui lavoro, università e ricerca, patrimonio non abitativo e manutenzione e valorizzazione, partecipazione e beni comuni), il pronipote di Antonio Gramsci Nicola Paulesu (welfare, accoglienza e integrazione, casa, le deleghe ch passano di testimone dalla stessa Funaro). Spazio ai giovani con la campionessa di preferenze Letizia Perini (sport, politiche giovanili, tradizioni popolari), e Laura Sparavigna (organizzazione e personale, efficienza amministrativa, anagrafe, Protezione civile, servizi informativi, smart city e innovazione, intelligenza artificiale). Tra le new entry anche Jacopo Vicini (sviluppo economico, turismo, fiere e congressi). Confermati Benedetta Albanese, che lascia l’assessorato alla sicurezza urbana ma avrà educazione, formazione professionale, cultura della memoria e della legalità, e le pari opportunità. Conferma anche per Giovanni Bettarini con deleghe a cultura, partecipate, rapporti con i Consigli comunale e metropolitano, attuazione del programma, e Andrea Giorgio che avrà le deleghe mobilità e viabilità, tramvia, transizione ecologica, sicurezza urbana e polizia municipale.

“Mi sono tenuta due deleghe pesanti”, quelle a bilancio e Grandi opere: “il bilancio per dare una impostazione. Tra le grandi opere non c’è la tramvia, di cui si occuperà Andrea Giorgio, è un’opera che per l’amministrazione è centrale. Sulle altre, come aeroporto e Tav, me ne voglio occupare personalmente”. Lo ha dichiarato Funaro, presentando la giunta a Palazzo

Vecchio, alla presenza anche del segretario toscano del Pd Emiliano Fossi, del deputato Federico Gianassi e del consigliere regionale Andrea Vannucci.

Funaro ha risposto anche a chi gli chiedeva se Luca Milani e Cosimo Guccione fossero le indicazioni delle maggioranza per i ruoli di presidente del Consiglio comunale e di capogruppo dem nell’assemblea cittadina: “Sono due persone di grandissimo valore, sono questioni che si discutono in gruppo”, ha spiegato Funaro. Sulla richiesta dei consiglieri di opposizione di nominare qualcuno all’interno della minoranza come presidente del Consiglio comunale secondo Funaro si tratta di “una richiesta singolare quando c’è una maggioranza all’interno di un comune”.