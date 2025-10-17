www.controradio.it 🎧 Ex Gkn: di nuovo in corteo, 'Per tutto, per altro, per questo' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:06 Share Share Link Embed

Di nuovo in corteo con il Collettivo di fabbrica dell’Ex Gkn. Domani concentramento dalle 14.30 in piazza Ugo di Toscana a Firenze, all’interno dell’Università a Novoli, dove una volta c’era la fabbrica Fiat poi trasferita a Campi e diventata Gkn Firenze. Domenica 19 ottobre il presidio ex Gkn di Campi Bisenzio ospiterà invece “una giornata di convergenza con le comunità energetiche, potenziali clienti del piano industriale della ex Gkn”.

Seguiremo la manifestazione domani pomeriggio con dirette radio e social.

Dario Salvetti del Collettivo (AUDIO)

“Viene fuori che il consorzio industriale pubblico, creato a luglio, è inoperativo e lo sarà praticamente per tutto l’anno”, accusa il Collettivo, osservando che “ad oggi non può comprare nemmeno una biro dal cartolaio, perché privo del revisore contabile. Né esiste, a nessun livello, alcun tavolo istituzionale di altro tipo su ex Gkn”. Questo mentre gli ex dipendenti, ricorda il Collettivo, sono al settimo mese di disoccupazione, dopo 15 mesi senza stipendio e tre procedure di licenziamento.

Secondo il Collettivo “ormai in chiunque avanza legittimamente il sospetto che questo logoramento sia studiato nei minimi dettagli; che si stia giocando in maniera grave sulla stanchezza e la disperazione di operai senza stipendio prima, e di disoccupati ora, in lotta da quattro anni. Evidentemente c’è un sistema intero che non vuole che la reindustrializzazione ecologica dell’ex Gkn diventi un esempio contagioso, un’alternativa al riarmo, all’economia del genocidio”.

“Il 18 settembre 2021, 5 estati fa, 40 mila persone scendevano in piazza contro i licenziamenti, da allora ne sono passate tante, noi siamo sempre nella stessa lotta, per la riapertura della Gkn, con un corteo del lavoro per il buon lavoro”, sottolinea Salvetti ai nostri microfoni.