🎧 Edilizia residenziale pubblica, pubblicato nuovo bando

Firenze, dalle 12 di venerdì 29 ottobre, fino alle 12 del 28 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Firenze.

La novità è che si può partecipare al bando esclusivamente mediante la procedura online, la domanda può essere fatta autonomamente, ma il Comune di Firenze aiuterĂ tutti coloro che non hanno dimestichezza con il computer oppure chi non lo possiede, prevedendo per tutti i cittadini la possibilitĂ di rivolgersi gratuitamente a diversi centri di assistenza convenzionati per essere seguiti gratuitamente nella compilazione e nell’invio delle domande di partecipazione al bando per l’Edilizia residenziale pubblica.

In podcast l’intervista all’assessora alla casa Benedetta Albanese, a cura di Gimmy Tranquillo.

Per inserire la domanda è necessario quindi essere in possesso di un sistema di identificazione digitale (SPID, CIE oppure CNS) e di un’attestazione Isee valida per il 2021.

Fra i requisiti principali per accedere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Erp, definiti dalla Legge Regionale n. 2 del 2019, si ricordano: la residenza anagrafica o la sede dell’attivitĂ lavorativa prevalente nel Comune di Firenze l’assenza di condanne penali, un valore Isee 2021 non superiore a 16.500 euro, assenza di diritti di proprietĂ su altri beni immobili in Italia e all’estero, assenza di titolaritĂ di imbarcazioni o autoveicoli con potenza superiore a 80KW, non essere occupanti abusivi di alloggi di Erp e non essere stati oggetto di provvedimenti di decadenza o di occupazione senza titolo.

Dopo aver presentato la domanda arriverĂ per mail la ricevuta di avvenuto invio che contiene un codice identificativo della pratica che servirĂ per tutto il periodo di apertura del bando per consultare la posizione in graduatoria. Il Servizio Casa del Comune di Firenze assegnerĂ gli alloggi in ordine di graduatoria contattando i nuclei familiari ai recapiti forniti in sede di domanda. La graduatoria verrĂ formata in ordine in base ai punteggi dichiarati dal soggetto richiedente e verificati dal Servizio Casa in sede istruttoria della pratica.

Tra i requisiti per i punteggi si ricordano: la condizione reddituale, la situazione di handicap grave o invaliditĂ , le condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo e le condizioni di storicitĂ di presenza nel Comune di Firenze. Una novità è costituita dalla valutazione dell’incidenza economica del canone sul reddito.

Per maggiori informazioni si può consultare il link:

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/bando-2021-per-lassegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica