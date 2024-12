🎧 “E poi svegliarsi presto” disco d’esordio di Nervi

Si intitola “E poi svegliarsi presto” il disco d’esordio di NERVI, per Pioggia Rossa Dischi: una lettera aperta, diretta e riflessiva, che cattura l’essenza della generazione contemporanea, sospesa tra nostalgia, frustrazione e ricerca di autenticità, in un mondo complesso e contraddittorio. Intervista a cura di Giustina Terenzi

“E poi svegliarsi presto” è un’opera che scuote, tagliente e incisiva, pervasa da una malinconia profonda e ineludibile. È il riflesso del distacco doloroso dall’ingenuità e dalle abitudini rassicuranti, un passaggio obbligato verso la realtà, aspra e disarmante. Con testi intensi e spesso ironici, l’album di Nervi si sofferma sulle sfumature invisibili della vita, sulle contraddizioni e le sensazioni che spesso ignoriamo. Nervi osserva e traduce in musica il rapporto complesso della sua generazione con l’amore, il fallimento, il successo e l’auto-distruzione, elementi filtrati attraverso il prisma dell’esperienza urbana. Le sue canzoni comunicano il bisogno di fare i conti con la verità, come se fosse insopportabile restare ancora un attimo nell’inganno.

TRACKLIST:

01 La Vita Dei Sogni

02 La Noia Mortale

03 Quanto è Difficile Amarsi in una Grande Città

04 Forse Siamo Troppo Magri

05 STOMALE (focus track)

06 Lady Tristesse

07 Ciò Che Non Uccide Ferisce

08 Bevi Troppo

09 Blues Del Nove7

10 Non Ho Sete

11 E Poi Svegliarsi Presto feat.Juma

e poi svegliarsi presto tour:

06/12 FIRENZE – Exfila

13/12 BOLOGNA – Efesto

14/12 LIVORNO – The Cage Theatre

NERVI | BIOGRAFIA

Nervi è Elia Rinaldi. Partito dall’underground fiorentino e da diverse esperienze musicali dal respiro internazionale, nel 2019 inaugura il suo primo progetto solista in italiano esordendo al Rock Contest di Controradio, dove arriva in finale. Viene accolto fin da subito come una promessa del nuovo cantautorato, grazie al suo personalissimo “tragic pop”: un mix potente di elettronica, dark pop e glam rock, con testi che oscillano tra ironia tagliente e intensa drammaticità. Nel 2020 vince il concorso Primo Maggio Next, grazie al quale entra nella lineup del concerto del Primo Maggio di Roma, Musica da Bere e il Premio Buscaglione (Sotto il Cielo di Fred). Il 9 aprile 2021 esce per UMA Records il suo primo EP, “Un Tipo Timido”, distribuito da Sony Music. Segue un tour estivo in tutta Italia, organizzato in collaborazione con Radar Concerti.

Nel 2022 partecipa a X Factor, nel 2023 è finalista a Musicultura.