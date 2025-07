www.controradio.it 🎧 Corpo Celeste arriva con Sieni nei luoghi sacri di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

CORPO CELESTE, un progetto di Virgilio Sieni per Estate Fiorentina 2025, nei giorni 21, 22, 24, 25, 29 LUGLIO dispiega una pluralità di eventi dedicati alla cura dell’individuo e della città . Cinque luoghi sacri di Firenze divengono contesti e palcoscenici nei quali ritrovare un tempo di meditazione e di creazione di nuove comunità attraverso letture, performance, lezioni e incontri.

Le cinque giornate si aprono alle ore 19.00 con una LEZIONE PRATICA SUL GESTO, rivolta a tutte e tutti, condotta da Virgilio Sieni. A seguire, ore 20.00, un INTERVENTO a cura di Acquifera Aps sull’importanza dell’acqua e sulle esperienze di ricerca e tutela di questa importante risorsa nel mondo.

Alle ore 20.15 BREVI PRATICHE sui gesti necessari per abitare il mondo, a cura dell’antropologo Franco La Cecla e Virgilio Sieni. Alle ore 20.30 un INCONTRO con un pensatore/studioso – Francesca Cerbini, Gabriella Ripa di Meana, Tomaso Montanari, Matteo Meschiari, Giovanni De Zorzi – sul tema della cura dell’individuo e della città a partire da alcune recenti pubblicazioni, in collaborazione con Libreria Todo Modo. Chiude ogni serata, alle ore 21.30, una PERFORMANCE site-specific di danza con musica dal vivo: Simona Bertozzi con Meike Clarelli (voce), Mariella Celia con Ivan Macera (percussioni), Marta Ciappina con Naomi Berrill (violoncello), Virgilio Sieni con Ascari (voce), Annamaria Ajmone con Laura Agnusdei (sassofono).

E’ un progetto di Virgilio Sieni. A cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni. Nell’ambito di Estate Fiorentina 2025 / Comune di Firenze. Con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze. In collaborazione con Acquifera APS e Libreria Todo Modo.

I LUOGHI

Cenacolo di Andrea del Sarto | Via di San Salvi 16, Firenze

Ex Monastero di Santa Maria degli Angeli | Via degli Alfani 69R, Firenze

Chiostro e Cenacolo di Ognissanti | Via Borgo Ognissanti 42, Firenze

Istituto degli Innocenti | P.za della SS. Annunziata 12, Firenze

Chiostro del Convento di Santa Maria del Carmine | P.za del Carmine, Firenze

Ingresso gratuito su prenotazione

PRENOTAZIONI

Per partecipare è necessario compilare il modulo al link: https://tally.so/r/3xErjv