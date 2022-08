🎧 Controradio News ore 8.00 - 8 agosto 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Scosse di terremoto , la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate ieri mattina con epicentro nel territorio di Impruneta (Firenze). Si tratta di un territorio già interessato insieme al vicino comune di San Casciano da un fenomeno sismico protrattosi per buona parte del mese di maggio scorso. Il sindaco di Impruneta ha spiegato che le scosse sono state “chiaramente avvertite dalla popolazione ma non risultano danni”.

Controradio news – Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato ieri pomeriggio dopo le 17 a Pisa. Il suo presunto aggressore, da quanto emerso, sarebbe già stato fermato. La vittima è un uomo originario del Marocco, di professione parrucchiere, ucciso nei pressi del suo negozio, vicino alla stazione ferroviaria. Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.

Controradio news – Giovedì notte era andato in ospedale a Prato dopo aver accusato un malore, venendo poi dimesso. Sabato si è sentito nuovamente male ma i soccorsi si sono rivelati inutili: l’uomo, 31 anni, è morto. Per chiarire le cause del decesso probabilmente la procura di Prato disporrà l’autopsia. L’Azienda sanitaria ha intanto attivato accertamenti interni.

Controradio news – E’ stato messo in salvo dai vigili del fuoco un gruppo di oltre 10 persone che si trovava in gita sul parco fluviale del fiume Elsa, il cui livello si improvvisamente innalzamento a causa delle ingenti piogge che hanno interessato nel pomeriggio di ieri la provincia di Siena. E’ accaduto a Colle Val d’Elsa. Proseguono intanto gli interventi in tutta la provincia di Siena per danni da maltempo a seguito del violento temporale abbattutosi nel pomeriggio di ieri.

Controradio news – Alcune case sparse sono state evacuate per sicurezza a causa di un incendio sviluppatosi nel pomeriggio di ieri a Roselle, nel Grossetano. Lo rende noto la Regione. Le fiamme hanno attaccato anche alcuni edifici ad uso agricolo. Un fronte ha successivamente scollinato in direzione del paese.