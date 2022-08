Pioggia e vento nel Senese, una trentina di richieste d’intervento dei Vigili del Fuoco

By

Siena, varie richieste di intervento sono arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco senesi per danni provocati sabato pomeriggio dal vento e dalla pioggia nel comune di Siena e nella provincia.

Da Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Abbadia San Salvatore e Castellina in Chianti sono arrivate le segnalazioni riguardanti alberi e pali caduti, rami pericolanti, e danni provocati dalla pioggia.

Sempre a causa del maltempo, a Colle Val d’Elsa, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per metter in salvo un gruppo di oltre dieci persone che si trovavano in gita sul parco fluviale del fiume Elsa, il cui livello si è improvvisamente innalzato a causa delle ingenti piogge che hanno interessato nel pomeriggio la provincia di Siena.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono continuati in tutta la provincia di Siena per danni da maltempo a seguito del violento temporale abbattutosi nel pomeriggio, con oltre trenta richieste di intervento in gestione alla sala operativa di Siena.

Contestualmente, si segnala dai pompieri, i vigili del fuoco del comando di Siena stanno anche intervenendo per un incendio di sterpaglie lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze nel comune di Monteriggioni. In supporto inviata una squadra dal distaccamento di Castelfiorentino del comando di Firenze e spostata sulla sede centrale di Siena una squadra di Montalcino.