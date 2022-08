🎧 Controradio News ore 8.00 – 4 agosto 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un incendio è divampato in una zona boschiva vicina alle Mura di Siena e i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per tenere distanti le fiamme. Il fuoco ha attaccato nei pressi della via esterna di Fontebranda. Il vento e la zona impervia hanno reso difficili le operazioni di spegnimento.

Controradio news – Linea ferroviaria Tirrenica interrotta per oltre due ore ieri in Toscana, tra Cecina e Bolgheri (Livorno), a causa di un incendio di sterpaglie che spinto dal vento si è propagato rapidamente, interessando il sedime ferroviario e distruggendo alcune auto in sosta presso una concessionaria. La linea, si apprende dal gruppo Fs, è rimasta bloccata dalle 14.30 alle 17, dopodiché è stato riaperto un binario e la circolazione dei treni ha ripreso in parte a scorrere.

Un vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi anche nel comune di Collesalvetti (Livorno) ha portato al blocco del traffico lungo la Sgc Fi-Pi-Li all’altezza della zona dell’Interporto e di Stagno.

Controradio news – Nuovo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Grosseto che ne contava già due: si tratta di un uomo di 40 anni, che, si spiega da fonti sanitarie, sta comunque bene e non ha avuto bisogno di essere ricoverato. Da quanto appreso sarebbe un caso collegato a quello registrato una settimana fa, relativo a un 50enne che aveva sviluppato i sintomi senza bisogno di essere ricoverato. Solo il primo caso registrato in Maremma aveva avuto bisogno del ricovero: si trattava di un sessantenne guarito nel giro di una settimana.

Controradio news – Prima risposta della polizia a Firenze, con denunce, perquisizioni e due espulsioni dall’Italia, contro una gang di strada che circolava di notte facendosi riprendere in video mentre alcuni esponenti esibivano grossi coltelli e una mazza da baseball. Il filmato, messo su Internet, ha suscitato timore e allarme sociale fra gli abitanti del centro storico, in particolare quelli della zona dell’Arco di San Pierino. Le indagini proseguono.

Controradio news – “In questa fase, in cui il pericolo di roghi diffusi e incendi è costante, non è più tollerabile tenere i cani legati alla catena”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani che ha firmato un’ordinanza straordinaria: vietato su tutto il territorio regionale, fino al 30 settembre, la custodia con lucchetto a catena o con altro strumento di contenzione permanente, impedendo il movimento degli animali.