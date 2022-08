🎧 Controradio News ore 8.00 – 12 agosto 2022

By

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Quattro medici e un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura nel fascicolo aperto per omicidio colposo in seguito alla morte di Jonathan Gaddo Giusti , 31enne deceduto a casa sabato 6 agosto circa due giorni Gdopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. La procura di Prato ha nominato due consulenti per effettuare l’autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Controradio news – I vigili del fuoco si sono messi a difesa di una struttura turistica nel Fiorentino, nei pressi di Villa Castelletti di Signa dopo che un incendio di sterpaglie sviluppato nel territorio di Carmignano, in provincia di Prato, ha attraversato l’argine del fiume Ombrone e ha parzialmente interessato l’inizio di un bosco. Si sono verificati anche momenti di panico tra i villeggianti, riferiscono i vigili del fuoco.

Controradio news – Due uomini morti nelle acque antistanti i bagni Paradiso e Abetone a Lido di Camaiore (Lucca) nel tardo pomeriggio di ieri. Uno dei due era in mare più lontano dalla riva, l’altro più vicino alla battigia. Quando i bagnini li hanno visti sono intervenuti ma purtroppo non c’era nulla da fare. In corso identificazioni e ricostruzioni dell’accaduto.

Controradio news – E’ “ovvio” che faremo campagna elettorale insieme con Calenda. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). A chi chiedeva del simbolo Renzi ha risposto: “Quando c’è un’idea forte, alta, nobile, non importa chi gioca centravanti e chi a centro campo, l’importante è che la squadra faccia goal”.