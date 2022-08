🎧 Controradio News ore 8.00 -11 agosto 2022

Controradio News – Si sono aperte alle 7, con i rintocchi della Martinella, le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione di Firenze dall’occupazione nazi-fascista. Il suono della campana della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, che l’11 agosto 1944 annunciò alla città il ritorno alla libertà e alla democrazia, è il primo degli eventi in programma. Alle 9.45 in piazza dell’Unità italiana è prevista la deposizione di una corona di alloro da parte delle autorità civili, religiose e militari al monumento ai caduti di tutte le guerre. Al termine della cerimonia corteo fino a piazza della Signoria dove, alle 10.30, sull’arengario di Palazzo Vecchio, si terranno le celebrazioni ufficiali con interventi del sindaco, del presidente della comunità ebraica e della presidente dell’Anpi di Firenze.

Controradio News – E’ Paolo Gerli la vittima dello scontro avvenuto a Farneta. Nell’impatto il motociclista 57enne è stato sbalzato fuori dalla carreggiata finendo nella scarpata. I vigili del fuoco hanno aperto un varco nella macchia e recuperato l’uomo affidandolo al personale medico del 118 il quale purtroppo ne ha constatato il decesso. Una donna è morta invece in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in A1, lungo la carreggiata nord nel tratto compreso tra il bivio con la ‘Panoramica’ e Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La vittima, da quanto appreso, viaggiava a bordo di un’auto coinvolta in un tamponamento insieme a un’altra vettura e a un tir.

Controradio News – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 30enne che domenica scorsa ha ucciso con una coltellata un parrucchiere davanti al suo negozio nei pressi della stazione ferroviaria pisana. L’uomo è accusato di omicidio premeditato. Lo ha reso noto la questura di Pisa.