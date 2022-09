🎧 Controradio News ore 7.25 – 28 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:16 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 30 indagati della cosca Santapaola-Ercolano. L’inchiesta della Dda, dominata ‘Sangue blu’, ha fatto luce sulle recenti evoluzioni delle dinamiche della ‘famiglia’ di Cosa Nostra, individuandone anche gli elementi apicali. Nell’operazione sono impegnati 250 carabinieri che stanno eseguendo l’ordinanza in varie province d’Italia tra cui anche Prato. Controradio news – Si indaga per omicidio dopo la scoperta, ieri sera, del cadavere di una donna, 81 anni, in un’abitazione a Siena. A confermarlo il pm Nicola Marini all’uscita dalla casa dell’anziana, che abitava da sola in un palazzo in largo Sassetta. Sul posto intervenuta la polizia, con la scientifica che sta ancora effettuando rilievi. A dare l’allarme erano stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla casa. Per entrare intervenuti vigili del fuoco che hanno scoperto la donna priva di vita, trovando anche l’appartamento messo a soqquadro. In questi momenti sentiti in questura vicini e parenti dell’anziana.

Controradio news – Un sostenuto flusso di correnti umide occidentali è in arrivo sulla Toscana: così per oggi dalle 15 per tutta la giornata , la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per forti temporali e rischio idraulico ed idrogeologico, valido sulla costa e sulle zone centro settentrionali. La nuova allerta si va a sommare a quella attualmente in corso per mareggiate e forte vento.

Controradio news – Mauro Mancini Proietti , già vice questore della Polizia, per anni in servizio al commissariato di Montevarchi, poi collaboratore della presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai è morto nel pomeriggio a Levanella di Montevarchi (Arezzo) travolto da un furgone in arrivo dopo essere caduto dalla sua moto in un primo incidente autonomo.

Controradio news – La Giunta toscana dovrà attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento per “l’emanazione di una disciplina nazionale che preveda l’inserimento, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, della materia dell’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica delle scuole primarie e di quelle secondarie di primo e secondo grado”. É quanto prevede la mozione del Pd approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana.

Controradio news – Una sepoltura contenente uno scheletro umano che potrebbe essere la traccia di vita più antica del sito archeologico di Barberino Tavarnelle (Firenze). E’ quanto scoperto dal team di archeologi impegnato nello scavo nella frazione di Tavarnelle Val di Pesa, aperto da qualche settimana. L’attività, si spiega in una nota, si inserisce nel terzo anno della campagna di scavi, promossa e finanziata dal Comune nell’area adiacente alla Pieve di San Pietro in Bossolo.