🎧 Controradio News ore 7.25 – 21 settembre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un pedone di 83 anni è rimasto ferito in modo grave in uno scontro con un motociclista a Firenze in via Senese dopo l’incrocio con via del Gelsomino in direzione della città. L’anziano passante è stato soccorso e portato in ospedale con codice d’urgenza rosso. Anche il motociclista è rimasto ferito ma in modo più lieve. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

Controradio news – Chiesto formalmente dal Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) alla regione Toscana lo stato di emergenza in seguito al violento evento alluvionale verificatosi giovedì scorso che ha portato all’allagamento di 20 abitazioni e a numerose frane nel territorio.

Controradio news – Messaggi di cordoglio per la scomparsa di Nicola Cariglia , il giornalista, politico e presidente della Fondazione Filippo Turati morto a 79 anni. Con la morte di Nicola Cariglia “la Toscana perde un uomo di grandi valori, un giornalista e un politico di assoluto livello”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani. I funerali, rende noto la Fondazione, avranno luogo a Firenze il 23 settembre alle 11,30 alla Basilica di San Miniato a Monte.

Controradio news – Un bambino di 11 anni è stato prima schiaffeggiato e poi minacciato con una spranga da altri due bambini poco più piccoli di lui domenica pomeriggio a Ponsacco (Pisa) ed il fatto è stato denunciato dal padre ai carabinieri. I bambini autori delle minacce sarebbero già stati individuati.

Le risorse Fse a favore della parità di genere nel periodo 2021-2027 saranno triplicate rispetto alla programmazione precedente. L’assessora regionale a Lavoro e Pari opportunità, Alessandra Nardini , nel suo intervento ieri pomeriggio alla Fiera Toscana del Lavoro, intervenendo sui temi dell’occupazione femminile, ha parlato di questo come di un obiettivo principale, superando le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro.

Controradio news – Dopo lo sciopero alle Fonderie Palmieri di Calenzano (Firenze) la scorsa settimana, prosegue la mobilitazione della Fiom di Firenze, Prato e Pistoia contro il caro-vita: oggi le lavoratrici e i lavoratori dell’Ocem di Firenze hanno indetto uno sciopero dalle 11 alle 12, con un presidio davanti alla fabbrica in via Gran Bretagna. Nell’occasione i lavoratori porteranno le loro bollette “per denunciare il caro vita che li sta travolgendo – accusa la Fiom”. La mobilitazione Fiom, si legge in una nota, proseguirà anche nei prossimi giorni.