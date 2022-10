🎧 Controradio News ore 7.25 – 20 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:18 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Due incidenti stradali mortali si sono verificati quasi in contemporanea ieri pomeriggio nel comune di Pietrasanta (Lucca), in Versilia. Nel primo incidente una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto ferito, e portato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale di Pisa, dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita contro un albero. Il veicolo ha poi preso fuoco. Poco dopo, nello scontro tra un’auto e una moto, all’incrocio tra via Aurelia nord e via Ponte nuovo, è deceduta un’altra donna mentre il marito che viaggiava con lei è stato ricoverato in pronto soccorso all’ospedale Versilia.

Controradio news – Un ragazzo di 24 anni di origine marocchina è stato trovato morto, ucciso con una coltellata alla gola e alla schiena, nella notte tra sabato e domenica a Firenze in via delle Gore. Insieme a lui sull’asfalto anche un connazionale 27enne, ferito in modo grave. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i due giovani, senza precedenti penali sarebbero stati vittime di una rissa. Indagini In corso.

Controradio news – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato in mare al largo della costa livornese, tra la Meloria e l’isola di Gorgona (Livorno), da una motovedetta della capitaneria di porto e dai vigili del fuoco. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della capitaneria da parte di un diportista. Per stabilire il sesso e a quando risale la morte con le eventuali cause del decesso sarà necessario attendere il risultato dell’autopsia.

Controradio news – Il collettivo di fabbrica della ex Gkn con un proprio documento lancia “l’associazione Società operaia di mutuo soccorso Insorgiamo”, nuovo soggetto giuridico che nasce “come strumento di mutualismo, autorecupero, progettazione del piano industriale alternativo”. La proposta, spiega una nota, è inserita “in un processo di lungo periodo che prevede una campagna per la ‘fabbrica pubblica’. I prossimi passi, si spiega ancora, “vedranno la costituzione di vari gruppi di lavoro tematici, tra cui comunicazione, area reindustrializzazione e soggetto giuridico, presenza territorio, ma anche riorganizzazione del presidio” del Collettivo di fabbrica.

Controradio news – Parte da Prato il tour nelle province toscane del presidente della Regione Giani per presentare i contenuti del nuovo Prs e gli interventi nei territori del Pnrr. All’incontro invitati Amministrazioni locali, Prefettura, Ufficio scolastico, Asl, Società della salute, Consorzi di bonifica, Autorità idrica, Anci e Upi. Alle 12 conferenza stampa (sala giunta).

Controradio news – La sala operativa della Protezione civile regionale, ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico valida nella parte sud occidentale della regione e sulle zone costiere fino alle 13 di oggi. Dalla sera e fino alla mattinata possibili temporali, localmente forti, inizialmente in Arcipelago in estensione alle restanti zone meridionali; nel pomeriggio i temporali sparsi potranno interessare gran parte della regione. Possibili grandinate e forti colpi di vento. Ad essere interessate dai fenomeni le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Controradio news – Stadio Franchi ore 19:30 Il sindaco Dario Nardella consegna le Chiavi della città al tennista Matteo Berrettini: cerimonia alle 19.30 allo stadio Franchi prima della partita Fiorentina-Lazio.