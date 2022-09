🎧 Controradio News ore 7.25 – 14 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio news – La Commissione Ambiente Energia Sostenibilità delle Regioni italiane (Caes) ha approvato un documento che contiene le proposte al governo per affrontare il problema la siccità con misure strutturali fra cui la semplificazione delle normative per accelerare gli iter autorizzativi relativi alle opere di accumulo e di trasporto delle risorse idriche.

Controradio news – Sono circa 1.500 le prenotazioni effettuate sul portale regionale della Toscana per la somministrazione del nuovo vaccino adattato alla variante Omicron. Lo si apprende dalla Regione Toscana. Il portale ha aperto le prenotazioni per il nuovo vaccino ieri alle ore 12. Il siero potrà essere utilizzato solo come booster, indipendente dal vaccino usato in precedenza.

Controradio news – Barricato nel suo garage a Firenze, un 48enne ha minacciato di far esplodere bombole del gas – che non aveva -, poi i carabinieri sono riusciti a farlo desistere dall’intento e lo hanno bloccato senza l’uso della forza, quindi lo hanno affidato al personale del 118 per il ricovero in ospedale a Careggi. E’ successo nel pomeriggio di ieri, in una strada di Rifredi. Nessuno è rimasto ferito.

Controradio news – Grave incidente sul lavoro per un operaio di 58 anni caduto da un tetto di un garage a Pietrasanta (Lucca). La copertura ha ceduto mentre lui stesso la stava ispezionando. L’uomo è precipitato per circa cinque metri finendo sopra un’auto ricoverata nella rimessa e ha subito vari traumi. I soccorritori hanno portato l’operaio infortunato in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale ‘Versilia’ a Lido di Camaiore.

Controradio news – La situazione energetica non ci permette di mantenere aperti gli impianti”. Se non arriveranno “immediatamente contributi straordinari”, entro la prossima settimana ci sarà lo stop delle attività nelle piscine da loro gestite. E’ quanto scrivono in una nota i presidenti di Rari Nantes Florentia, Firenze Pallanuoto, Uisp Firenze, Nuoto club Firenze e il dg dell’Us Africo in una lettera congiunta inviata al sindaco di Firenze Dario Nardella e all’assessore comunale allo sport Cosimo Guccione.

Controradio news – La carcassa di un grosso cetaceo in avanzato stato di decomposizione, si presume una balenottera, si è spiaggiata tra Chioma e Quercianella, lungo la costa livornese, rimanendo incastrata tra gli scogli. Lo rende noto la Capitaneria di porto di Livorno, città dove oggi il Comune ha convocato una riunione tecnica per decidere le modalità di rimozione e smaltimento della carcassa che nel frattempo è stata disincagliata.