🎧 Controradio News ore 7.25 – 14 ottobre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Ha ucciso la madre 85enne e poi ha chiamato i carabinieri. E’ accaduto in provincia di Arezzo, a Subbiano, in una villetta dove madre e fglio vivevano. L’uomo, un 48enne noto per problemi di dipendenza, è stato portato poi prima in ospedale e poi in caserma ad Arezzo: da chiarire se abbia tentato il suicidio dopo aver provocato la morte della madre. Secondo quanto emerso al momento, la donna sarebbe stata picchiata fino a causarne il decesso.

Controradio news – C’è anche Niccolò Donzelli, fratello di Giovanni, parlamentare e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, tra gli arrestati di un’inchiesta della procura di Firenze su presunte bancarotte fraudolente. Per la procura, che ha disposto 12 misure cautelari, Donzelli, 50 anni, ex presidente del Consiglio d’amministrazione di ‘Antiche tipografie srl’ e di ‘Aria Advertising’, è coinvolto – assieme ad imprenditori, professionisti e prestanome – in quella che gli inquirenti chiamano una “squadra di pronto intervento” che agiva prima della dichiarazione di fallimento in 5 imprese. “Confido nella sua innocenza e ho piena fiducia nella giustizia”. Ma, sottolinea Giovanni Donzelli, “non c’è mai stato alcun legame tra l’attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica”.

Controradio news – Una donna di 55 anni ha perso la vita a Montelupo Fiorentino (Firenze) dopo essere stata investita da un’auto nel centro abitato. Ferito anche il conducente del veicolo, un uomo di 56 anni, a sua volta soccorso dai sanitari del 118. L’incidente è al vaglio della polizia municipale. Attivato il magistrato di turno per il trasferimento della salma a Medicina legale.

Controradio news – Una donna è rimasta ferita, sembra in modo non grave, dopo essere stata colpita con un coltello dopo una lite con un’altra persona. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri nel centro di Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca). Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

Controradio news – Disagi per il traffico ferroviario lungo la linea Tirrenica a causa di un incendio sviluppatosi vicino ai binari tra Livorno e Pisa, a Tombolo: alle 17:45 sospeso il transito dei treni che alle 19:45 è ripreso su un solo binario. Dal gruppo Fs si segnalava in serata “traffico fortemente rallentato”, con i treni a lungo percorrenza e Regionali che possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Per i collegamenti tra Livorno e Pisa attivato il servizio sostitutivo con bus. Cancellati in tutto o in parte alcuni treni. Controradio news – Un rinvio di una settimana per la chiusura di via Cavour e per la modifica del cantiere in piazza San Marco. È quanto è stato stabilito nella riunione settimanale del coordinamento dei lavori della linea tramviaria Fortezza-piazza San Marco. A questo punto la nuova fase dei lavori (macrofase 1.1) sarà effettuata nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre con le stesse modalità.

Controradio news – L’ufficio parchi e verde pubblico del Comune di Livorno ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea del parco di via Tiberio Scali, l’area a verde pubblico recintata e attrezzata con giochi per bambini che si trova di fronte al cortile e alla palestra delle scuole Fattori. Il provvedimento, si spiega, “si è reso opportuno in seguito alla segnalazione da parte di cittadini residenti della caduta di frammenti dal muro perimetrale posto lungo tutto il lato ovest del parco.

Controradio news – L’Accademia della Crusca sostiene la candidatura di San Quirico d’Orcia (Siena) a Capitale italiana del Libro 2023.. Il dossier di candidatura per la partecipazione al bando promosso dal ministero della Cultura è stato predisposto dal Comune di San Quirico d’Orcia attraverso un processo partecipato che ha coinvolto la Regione Toscana e altri soggetti pubblici e privati, rappresentativi di associazioni, reti e sistemi della filiera del libro e della lettura.