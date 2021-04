🎧 Camera di commercio di Firenze, serve taglio ad affitti commerciali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:52 Share Share Link Embed

Firenze, presentata in video conferenza una proposta della Camera di commercio di Firenze, che propone al governo una legge per un taglio agli affitti commerciali nelle aree dei centri storici, le più colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid, con una durata limitata nel tempo (al massimo per due anni) e riservato alle sole attività che abbiano la sede legale nel territorio.

In Podcast L’intervista di Gimmy Tranquillo al presidente della Camera di commercio Leonardo Bassilichi ed il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Leonardo Focardi.

È questa la proposta elaborata dalla Camera di commercio di Firenze con il contributo dell’Ordine dei dottori commercialisti, che verrà messa a disposizione delle forze politiche perché la possano portare all’attenzione del Governo, della Regione e delle Amministrazioni locali.

Secondo la proposta, se a un canone annuo di 100mila euro si applicasse un taglio del 50% con un credito d’imposta per legge di 25mila euro a vantaggio del proprietario e un analogo credito d’imposta per l’affittuario, quest’ultimo vedrebbe ridursi del 75% il proprio costo di locazione, mentre per il proprietario la perdita sarebbe dell’11% in caso di società di capitale e del 4,15% se persona fisica, a fronte però di un incasso ‘sicuro’ che sfiorerebbe il 90% per le società e di oltre il 95% nel caso di persona fisica.