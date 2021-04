🎧 Backtoschool, il sindaco Nardella all' ITI Meucci Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Firenze, oggi il sindaco metropolitano Dario Nardella era all’Itis Meucci, per l’avvio del progetto Backtoschool, il progetto che prevede che siano gli stessi studenti, quelli più adulti, a fare da ‘Tutor’ per sensibilizzare i compagni al rispetto delle regole, per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19.

Il progetto Backtoschool, si inserisce nell’ambito dell’intensa attività del tavolo di coordinamento istituito in Prefettura per la riapertura in sicurezza delle scuole. La fase attuativa del progetto, coordinata dalla Protezione Civile Metropolitana, prevede formazione e tutoraggio (con riconoscimento di crediti formativi) diretti agli studenti maggiorenni delle classi 4a e 5a, finalizzati ad un loro impiego, in squadre di 2/4 persone, a presidio degli ingressi delle scuole.

Ciò allo scopo di effettuare una attività informativa sui coetanei colleghi studenti oltre che di monitoraggio, fornendo un feedback informativo alle istituzioni, per uno scambio comunicativo continuo. L’obiettivo è rafforzare negli studenti la consapevolezza di una cittadinanza attiva e solidale.

“I tutor – ha detto il sindaco Nardella – sono già attivi alle fermate principali. Per ora paghiamo solo noi come Città metropolitana perché purtroppo per ora il sostegno economico della Regione è stato sospeso e mi auguro che possa tornare. Così come mi auguro che lo stesso faccia il Governo”.

Nardella ha annunciato poi che “domani i sindaci metropolitani avranno un incontro col presidente Draghi”. Intanto tra le iniziative per garantire sicurezza agli studenti “valutiamo la misura della mascherina Fpp2” ai ragazzi che usano “i mezzi pubblici: attraverso la rete della protezione civile siamo in grado di distribuirla, è chiaro però che c’è bisogno di un sostegno economico”

Nel Podcast l’intervista al sindaco Dario Nardella a cura di Gimmy Tranquillo.

Il progetto Backtoschool, vede coinvolte le seguenti scuole dell’area metropolitana:

ITI Meucci Firenze

IIS Russell Newton Scandicci

IIS Calamandrei Sesto Fiorentino

Liceo Pontormo Empoli

IIS Enriques Castelfiorentino

IIS Machiavelli Capponi Firenze

IIS Galilei Firenze

IIS E. Morante – G. Conti Firenze