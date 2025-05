www.controradio.it 🎧 A Firenze parte il primo corso prematrimoniale laico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Si chiama “Prima del sì” ed è il primo corso prematrimoniale laico e gratuito promosso dal Comune di Firenze per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio o unione civile. Il via libera questa mattina con l’approvazione, da parte della giunta, dell’apposita delibera presentata dall’assessora all’anagrafe Laura Sparavigna. Il corso sarà tenuto da un giurista e un commercialista per chiarire i principali aspetti giuridici, fiscali e relazionali legati alla vita coniugale.

Il progetto vede protagonisti il Comune, l’ordine degli avvocati e quello dei commercialisti. Si tratta di una piccola ma grande rivoluzione: fino ad oggi, i percorsi di preparazione al matrimonio si sono svolti quasi esclusivamente in ambito religioso, senza una formazione laica specifica sugli aspetti giuridici e civili dell’istituto matrimoniale e dell’unione civile.

Il corso nasce con l’obiettivo di offrire alle coppie un’occasione di riflessione e informazione pratica in vista del “sì”, affrontando in modo chiaro e accessibile i principali aspetti giuridici, fiscali e relazionali legati alla vita coniugale. È rivolto a tutte le coppie che desiderano approfondire con consapevolezza e responsabilità i temi fondamentali della convivenza e dell’unione civile o matrimoniale, senza connotazioni religiose. Attraverso l’intervento di professionisti esperti, il corso vuole offrire strumenti utili per affrontare le scelte comuni in ambito patrimoniale, fiscale e giuridico, rafforzando la consapevolezza reciproca e il dialogo nella coppia.

Il corso analizzerà gli articoli che sanciscono i diritti e doveri nel matrimonio e nell’unione civile: l’articolo 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi), l’articolo 144 (indirizzo della vita familiare), gli articoli 147 e 148 (doveri verso i figli) e la legge sulle unioni civili (legge Cirinnà , 76/2016). A partire dal 2025, il corso si terrà con cadenza semestrale nei periodi di autunno/inverno e primavera/estate. Ogni edizione sarà composta da tre moduli tematici, con un numero massimo di 50 partecipanti, per garantire un clima raccolto e uno spazio adeguato al confronto. I moduli riguarderanno gli aspetti legali e patrimoniali, separazione, divorzio e affidamento dei figli’ e ‘pianificazione familiare, finanziaria e successoria’.

Il corso è aperto sia alle coppie che celebrano il rito civile, sia alle coppie che conseguono il matrimonio religioso eseguendo le pubblicazioni nel Comune di Firenze. La prima edizione si terrà il 4, 11 e 12 giugno dalle ore 18 alle 20 nella sala ex Nardini alle Murate. La mail a cui prenotarsi è: [email protected]

A Firenze i numeri ci dicono che nel 2022 matrimoni e unioni civili sono stati 813, nel 2023 863 e nel 2024 793. Dal 2025, sono state introdotte alcune novità a favore dei residenti per quanto riguarda i costi e il dove ci si può sposare o unire civilmente. Il Parco degli animali di Ugnano e le sedi dei quartieri 2, 3, 4 e 5 si aggiungono ai luoghi già messi a disposizione del Comune, ossia Sala Rossa, Salone dei Cinquecento, sala di Lorenzo, sala dei Gigli, giardino delle Rose e Museo Bardini. Quanto alle tariffe resta la divisione tra standard (per i giorni predisposti da Palazzo Vecchio per l’uso delle sale) e in deroga (ossia maggiorata negli altri giorni). Per i residenti a Firenze Sala Rossa e consigli di quartiere restano gratis nei momenti standard (per la Sala Rossa la mattina di mercoledì, giovedì, sabato), le altre location avranno un taglio del 20%.

“Sposarsi è atto bellissimo, figlio e frutto della scelta di due persone, sia esso l’atto di matrimonio o dell’unione civile – ha sottolineato l’assessora Sparavigna – come ogni singolo contratto tra pari ci sono accortezze che è fondamentale conoscere sin dal primo momento. Il Comune, da sempre l’ente di prossimità con la cittadinanza, non poteva non prendersi cura anche di questo momento speciale”. “Qualche mese fa – ha ricordato – abbiamo presentato il nuovo tariffario del Comune per favorire e rendere più accessibile il rito del matrimonio e dell’unione civile per residenti fiorentini. Questo è l’altro pezzo, che servirà a rendere queste scelte consapevoli. Il tutto grazie al valido supporto e alla stretta collaborazione con l’ordine degli avvocati e l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. “Viviamo la bellezza del sì ma facciamolo con consapevolezza” ha concluso l’assessora Sparavigna.

“Partecipiamo con entusiasmo all’iniziativa organizzata dal Comune di Firenze – hanno dichiarato i rappresentanti dell’ordine degli avvocati e l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze – ritenendo utilissimo e molto importante che le giovani coppie siano informate sui contenuti delle normative legali, patrimoniali e successorie e rese consapevoli delle scelte e delle opportunità possibili sia nei confronti del partner che dei figli”