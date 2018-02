Il vino toscano vale 1 miliardo di euro

Complessivamente nella regione si contano 22 mila aziende con viti, 15 mila delle quali a vino Dop. Venti sono le cantine sociali, la cui produzione è pari al 13% del totale regionale.

E’ di un miliardo di euro, circa 850 milioni di euro per i Dop cui si aggiungono 148 milioni per gli Igp, il valore stimato del vino toscano. E’ la fotografia scattata oggi da Ismea in occasione dell’avvio delle Anteprime di Toscana, settimana di presentazione delle nuova annate.

Proprio l’ultima annata, la 2017, è stata caratterizzata da una forte siccità e si presenta come una delle più scarse in termini di produzione con 2,3 milioni di quintali di uve che

hanno generato 1,6 milioni di ettolitri, in calo del 38% rispetto all’anno precedente. Complessivamente nella regione si contano 22 mila aziende con viti, 15 mila delle quali a vino Dop. Venti sono le cantine sociali, la cui produzione è pari al 13% del totale regionale.

Il vitigno più rappresentativo è il Sangiovese, con il 62% dell’intera superficie iscritta allo schedario viticolo, seguito dal Merlot e dal Cabernet Sauvignon rispettivamente con l’8 e il

6 per cento. Nel complesso la Toscana conta 58 riconoscimenti tra Dop e Gip (11 Docg, 41 Doc e 6 Igp).

A livello di export le prime cinque destinazioni (Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Canada e Svizzera) per rilevanza in valore, hanno perso il 5% del mercato nel 2016 e sono rimaste

ferme nel 2017, mentre le restanti destinazioni sono cresciute del 2% nel 2016 e del 3% nel 2017.