Vingone, viabilità normalizzata dopo allagamenti

Scandicci, riaperta dopo le 19 di venerdì via della Cooperazione, dopo gli allagamenti nel quartiere del Vingone, causati dalla piena del fosso Ghindossoli a seguito delle forti precipitazioni cadute sulla zona all’incirca un paio d’ore prima.

In contemporanea alla riapertura di via della Cooperazione, è tornata alla normalità anche la viabilità in via Triozzi e via dell’Arrigo, sempre nell’area del Vingone, che erano state interessate rispettivamente dalla caduta di un tratto di muro e da uno smottamento.

Per un allagamento parziale di via di Mosciano è stato invece mantenuto un po’ più a lungo il senso unico alternato, per permettere il ripristino completo della sede stradale.

Fin dai primi minuti di criticità, dovuti alle condizioni meteo straordinarie, sono intervenute nella zona tutte le pattuglie di Polizia Municipale in servizio, oltre alle squadre del Comune e alle associazioni di Protezione Civile.