Torna “ScienzEstate” per la settimana dedicata alla divulgazione scientifica

E’ tempo di “ScienzEstate”: da martedì 5 a lunedì 11 giugno 2018 si svolge la quindicesima edizione della manifestazione promossa da OpenLab, servizio di educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze: incontri, laboratori e visite tra Firenze e Sesto Fiorentino.

Il programma prevede anche quest’anno iniziative presso le sedi di Firenze e Sesto Fiorentino, alla scoperta dei luoghi della ricerca universitaria, e comprenderà spettacoli, eventi interattivi, visite guidate ai Centri di eccellenza, all’acceleratore di particelle e ai laboratori, giochi e attività per bambini, originali “passeggiate matematiche” nel centro storico di Firenze.

ScienzEstate 2018 dedica particolare attenzione alla “Scienza 4.0: intelligenza artificiale e robotica, influenza e interazioni con la ricerca scientifica e ricadute sulla vita quotidiana”: un workshop su questo tema aprirà la manifestazione (martedì 5 giugno, ore 15 – Aula Magna piazza San Marco, 4 – Firenze) con la partecipazione dei docenti dell’Ateneo fiorentino Paolo Frasconi, Benedetto Allotta, Fabio Cianchi, Sergio Serni, Franca Maria Alacevich. A seguire (ore 17.45) sarà proiettato il film “Il senso della bellezza. Arte e scienza al CERN” (2017), di Valerio Jalongo, che racconta un momento speciale del prestigioso centro di ricerca europeo, l’inizio di un nuovo eccezionale esperimento con l’acceleratore di particelle LHC – Large Hadron Collider.

E’ molto ricco il programma che ScienzEstate propone nella giornata di mercoledì 6 giugno: alle ore 10 (via Giusti, 29 – prenotazione obbligatoria)“La macchina del tempo”, una visita alle collezioni del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica; alle ore 15 (via La Pira, 4 – prenotazione obbligatoria) un percorso dedicato a “Il favoloso mondo della botanica: dalle illustrazioni del ‘400 alle immagini al microscopio elettronico”. La visita (su prenotazione, della durata di un’ora e mezzo circa) si svolge attraverso l’Erbario e le collezioni storiche di Botanica del Sistema Museale di Ateneo, la Biblioteca di Botanica e il Centro di Microscopia elettronica e microanalisi.

Giovedì 7 e venerdì 8 giugno, dalle 19 alle 23, apertura delle strutture del Campus di Sesto Fiorentino dove si svolgeranno numerose attività adatte al pubblico di tutte le età per esplorare il mondo della ricerca nei diversi ambiti scientifici e tecnologici. E’ previsto un ricchissimo programma di laboratori, visite e altre esperienze offerte presso il Dipartimento di Chimica, il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il Centro di Risonanze Magnetiche, il Laboratorio europeo di Spettroscopie non Lineari, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per alcune attività occorre la prenotazione.

Sempre al Campus di Sesto fiorentino venerdì 8 giugno (ore 21.30 – Edificio Aule, Via Bernardini, 6) si conclude il concorso “Buona Idea! 2018” bandito da OpenLab per gli studenti delle scuole secondarie e dell’Università di Firenze, con la premiazione dei migliori lavori, che dovevanomettere in evidenza l’importanza dei progressi di informatica e robotica nell’evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica e illustrare l’incidenza di queste nuove scoperte nella vita quotidiana.

Sono diventate un appuntamento fisso e molto atteso, inoltre, le “Passeggiate matematiche”, percorsi alla scoperta della geometria dei monumenti del centro storico fiorentino guidate da Giuseppe Conti (7 giugno ore 14 e 8 giugno ore 10, appuntamento presso il Battistero, piazza San Giovanni – prenotazione obbligatoria).

ScienzEstate si conclude lunedì 11 giugno con ilconcerto “Arie d’estate. Musiche da film eseguite dall’Ensemble dell’Università di Firenze” diretto dal Maestro Gabriele Centorbi, a cura delle Attività artistiche e spettacolari di Ateneo (ore 18 – Auditorium Sant’Apollonia, Via San Gallo 25, Firenze). Si eseguiranno musiche di Šostakovič, Piovani, Saint- Saëns, Shore, Simon e Garfunkel, Williams.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito: per le prenotazioni scrivere a [email protected]; per le visite a “Il favoloso mondo della botanica” scrivere a [email protected]

Il programma completo della manifestazione è su www.openlab.unifi.it