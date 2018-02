Scoca, progressività fisco principio basilare

“La Costituzione è un faro e ritengo sia ancora un testo molto valido: alcuni punti andrebbero modificati, ma nei sui principi è ancora validissimo”. Lo ha detto Franco Gaetano Scoca, giurista e figlio di Salvatore Scoca, membro dell’Assemblea costituente,

intervenendo a un incontro sui 70 anni della Costituzione organizzato dal Circolo Andreoni e dall’associazione Articolo 53.

“L’Articolo 53 – ha spiegato Scoca – è uno degli articoli che caratterizzano la Costituzione: con il principio della capacità contributiva si intendeva dare anche un assetto di carattere

sociale, oltre che economico, al prelievo tributario. Cosa che non era affatto scontata perché c’erano delle forze, così come oggi, che tendevano a superare il concetto della progressività del prelievo, che è secondo me un principio sacrosanto. Per lo meno per quello che diceva mio padre, il prelievo non dovrebbe colpire quello che è necessario per vivere. Quello che è necessario per vivere deve essere a disposizione della famiglia,

sul resto bisogna invece contribuire alle spese di tutti”.

All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Merlini, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, Sandra Bonsanti, presidente dell’associazione Libertà e

Giustizia.