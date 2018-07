L’Angolo Rosso del 11 luglio 2018

Nella puntata di mercoledì 11 luglio si parlerà di Europa e nuove regole bancarie in discussione a Bruxelles, del Decreto dignità e del Congresso Cgil, le cui assemblee di base sono in in svolgimento). In studio con Raffaele Palumbo Daniele Quiriconi