Pisa: domani presidio contro assessore Buscemi

Un presidio all’esterno del Comune di Pisa è stato promosso dalla Casa della Donna per chiedere le dimissioni dell’assessore alla Cultura Andrea Buscemi, in seguito alla vicenda processuale per stalking che lo ha visto imputato dopo la denuncia della sua ex fidanzata. Nonostante ciò, il sindaco Conti non ha inserito la mozione di sfiducia nell’ O.d.G.

Intanto si moltiplicano le adesioni e le prese di posizione contro Buscemi: la petizione online contro di lui ha raccolto quasi 36 mila adesioni, mentre anche don Armando Zappolini, presidente del Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, ha chiesto al sindaco pisano di ritirare la delega a Buscemi.

Posizione analoga è stata presa da Towanda dem, l’associazione di donne democratiche impegnate nella ricostruzione del centrosinistra, e ha rivolto un appello al sindaco di Pisa Michele Conti affinché ritiri la delega.

“Conti presentando la sua giunta ha tenuto a precisare di avere voluto rispettare le quote di genere. Atto, sebbene dovuto, non scontato e dunque apprezzabile, ma svuotato di ogni significato qualora un assessore condannato a risarcimento per reati di stalking rimanesse in giunta.

Non si può, per equilibri di coalizione e di partito, danneggiare la credibilità della città a partire da quella del suo primo cittadino”.

Tuttavia Conti sembra andare dritto per la sua strada visto che non ha inserito nell’ordine del giorno del consiglio comunale di domani la mozione di sfiducia presentata dalla sinistra.

Lo denunciano in una nota Una città in comune, Prc e Pisa Possibile: “E’ una scelta politica gravissima e senza precedenti, in contrasto anche con quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

Si tratta di un attacco pesantissimo ai diritti delle minoranze e più in generale di ogni consigliere comunale, per di più se si considera il fatto che la mozione riguarda un membro della sua giunta e un tema come quello della violenza sulle donne”.