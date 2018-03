Omicidio Idy: comunità senegalese in assemblea su p. Vespucci

Circa 200 persone si sono riunite in assemblea dopo il presidio di oggi pomeriggio. In precedenza momenti di tensione per il tentativo di organizzare un corteo.

Un gruppo di circa 200 persone, formato quasi completamente da senegalesi, ha iniziato un’assemblea in lingua italiana dove si parla dell’omicidio di ieri e si critica fortemente la cultura del razzismo.

In precedenza, un gruppo di senegalesi, affiancato da giovani dei centri sociali, aveva costituito un presidio, intorno alle 15.00, davanti al luogo dell’omicidio di Idy Diene, su ponte Vespucci a Firenze.

Per l’occasione era stato invitato dal rappresentante della comunità senegalese, Pape Diaw, anche il sindaco Dario Nardella, ma arrivato sul ponte è stato contestato e spintonato. La contestazione ha costretto Nardella ad andarsene senza aver incontrato Diaw.

I senegalesi del presidio hanno tentando di fare un corteo, non autorizzato, sul lungarno Vespucci in direzione Ponte Vecchio, ma polizia e carabinieri li hanno arginati con un cordone di sicurezza. Al tentativo di sfondamento, cui hanno partecipato anche giovani dei centri sociali, le forze dell’ordine hanno fatto fronte compatto con gli scudi.

Anche la richiesta di pregare fatta dall’imam Izzedin Elrir ha contribuito a calmare gli animi: al richiamo dell’imam, decine di senegalesi si sono inginocchiati e hanno iniziato la preghiera. “Ho ricordato loro che la nostra fede religiosa ci dice che quando c’è un defunto bisogna pregare Allah e non alzare la voce o, peggio ancora, usare violenza. Hanno capito. Ho anche detto che l’anima di Idy Diene viene accettata in paradiso e Allah provvederà a cancellare i suoi peccati casomai li avesse”, ha poi spiegato ai giornalisti Elzir. L’imam ha detto che i funerali, probabilmente, verranno svolti in Senegal ma la cosa sarà decisa nei dettagli quando la salma verrà restituita alla famiglia.