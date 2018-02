Monossido: intossicati in casa, gravi 2 giovani a Livorno

Due giovani, una ragazza e un ragazzo, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Livorno per una probabile intossicazione da monossido di carbonio.

A trovare incoscienti i due giovani nel loro appartamento a Livorno sono stati i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell”abitazione insieme alla polizia di Stato

e al 118.

L’allarme, intorno alle 20.00, era infatti arrivato al 113 da un genitore che non riusciva a contattare la figlia. I due giovani erano in terra in due stanze diverse. A terra, immobile,

anche un cane. Secondo quanto appreso nel mini appartamento i vigili del fuoco hanno trovato due braceri. Al pronto soccorso dell”ospedale di Livorno i medici, dopo

averli intubati e stabilizzati, hanno deciso il loro trasferimento in altre strutture dotate di camera iperbarica: uno dovrebbe essere trasportato a Pisa, l’altro a Grosseto.