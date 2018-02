Migranti: Medu presenta Esodi/Exodi la nuova mappa interattiva delle rotte verso l’Europa

Medici per i Diritti Umani, nell’ambito del ciclo “Immigrazione: informiamoci” presenta la nuova mappatura 2.0 sulle rotte migratorie dai paesi sub-sahariani. Oggi alle 17.30 – Teatro dell’Affratellamento a Firenze. Intervista ad Alberto Barbieri, medico, coordinatore generale di Medu – Medici per i diritti umani.

Sono stato in una prigione vicino Tripoli per 6 mesi ai lavori forzati. Non dimenticherò mai la morte del mio amico. Era troppo stanco per lavorare. Ha detto alle guardie che non riusciva ad alzarsi. Uno dei libici ha detto “Se non vieni ti sparo”. Io pensavo che scherzasse. L’ha pensato anche il mio amico. L’uomo libico l’ha ucciso con un colpo in testa. Poi si è girato verso di me. “Tu che fai, lavori o no?”

M, 27 anni, dal Gambia, 29 settembre 2017, Hotspot di Pozzallo