Le sonorità contemporanee dell’America Latina invadono Firenze con Kumbia Boruka Omulu & Ioia

Appuntamento venerdì 16 febbraio al BUH per un live d’eccezione con musicisti internazionali e dj italiani. Protagonisti di questa speciale serata il collettivo Kumbia Boruka e il producer brasiliano Omulu. Dj set Chryverde / Ckrono / Biga / Mc Ganji Killah

Scelto dalla leggenda del samba Elza Soares per rielaborare “A mulher do fim do mundo” e apprezzato da artisti come Diplo, Skrillex e Tropkillaz, che hanno incluso le sue tracce nei set per la BBC, Omulu, al secolo Antonio Antmaper, è attualmente il maggiore esponente dell’elettronica brasiliana. I media più influenti e i portali più cliccati di tutto il mondo tra cui The Guardian, Mad Decent e Thump, per citarne sono alcuni, lo indicano come il capofila della nuova ondata di global music sudamericana, ma il producer di Rio sembra non averne mai abbastanza: nel corso della sua carriera, ha infatti calcato i palchi più prestigiosi del globo come il Tomorrowland brasiliano, l’Electric Daisy Carnival e l’evento 89 Plus in collaborazione con Arto Lindsay al Museo dell’arte moderna di Rio (MAM) presentato dal MoMA di New York e dalla 32esima Biennale di São Paulo.

Dal funk alla technobrega, passando per l’atabaque (derivante dalla religione afro-brasiliana candomblé), Omulu sperimenta e rielabora le tradizioni regionali del Brasile, incorporando beat elettronici, suggestioni dalle scene urbane di tutto il mondo e sonorità rasterinha, una variante di di baile funk rallentato a 95 bpm, che incorpora bahian axé, samba e reggaeton.

Kumbia Boruka. Nelle musiche dei Kumbia Boruka la protagonista è la fisarmonica, ma ogni piccolo dettaglio è calibrato. Il risultato è una cumbia moderna e ibrida, tra assoli sbalorditivi di chicha, guijo ipnotici e ottoni scintillanti. Chiuderà la serata il dj set di un trio d’eccezione: il producer e collezionista di vinili fiorentino Biga, il pioniere moombathon Ckrono, fra i principali esponenti della bass music tropicale, il beatmaker novarese e geniale turntablist Chryverde, tra scratch e prodezze ai piatti. Una selezione di world music e tropical bass, che oscilla tra vintage e futurismo, accompagnata da Ganji Killah, Mc ed entertainer marchigiano uscito qualche giorno fa con l’ultimo mixtape “Amazon grime” su Urban Pusher. Ingresso 6 € con tessera Arci. Primo ingresso compreso nel costo della tessera Preadesione sul sito https://portale.arci.it/preade sione/lascenamuta/ E sempre dal Sud America, ma dalle megalopoli messicane, arrivano le sonorità cumbiere del secondo main act della serata: il collettivo