Its: ecco i 17 percorsi per l’anno formativo 2018-19

La Regione Toscana, nei giorni scorsi, ha approvato la graduatoria dei percorsi Its che saranno avviati entro il prossimo 30 ottobre per l’anno formativo 2018-19. Si tratta di diciassette percorsi che metteranno in aula circa 400 alunni.

Lo scopo dei progetti Its è rispondere agli interessi formativi dei ragazzi e delle ragazze coniugando questi con le richieste del mercato del lavoro; sono co-finanziati dal programma Por Fse 2014-20 per un importo complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro, esattamente 4.630.000; e vengono realizzati nell’ambito del progetto Giovanisì, il progetto toscano per l’autonomia dei giovani.

Esattamente l’82,5% degli studenti che hanno frequentato un percorso Its, un corso di specializzazione tecnica post diploma, a un anno dalla conclusione della formazione ha trovato lavoro.

E l’87,3 per cento di questi, secondo i dati a disposizione, lo ha trovato in un’area coerente con il percorso effettuato.

Una quota che in Toscana, addirittura, si migliora notevolmente arrivando al 91 per cento. Il che vuol dire che, in Toscana, circa nove studenti su dieci, nel giro di un anno dal conseguimento nel diploma, lavorano nel settore per il quale si sono formati.

“Ragazze e ragazzi frequenteranno il percorso più adatto alle loro capacità e conoscenze avendo a disposizione un’offerta formativa molto ampia, diversificata e sempre più di qualità”, afferma l’assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione, Cristina Grieco.

I percorsi in avvio entro il 30 ottobre sono: tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali; controllo, valorizzazione e marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali; comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali; gestione di strutture turistico-ricettive; processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature e moda; coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing; innovazione di processi e prodotti meccanici;automazione ed sistemi meccatronica;infomobilità e infrastrutture logistiche; mobilità delle persone e delle merci; risparmio energetico nell’edilizia sostenibile; gestione e verifica di impianti energetici; produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi; sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica.

Gli altri tre corsi, sono stati progettati da più fondazioni Its della Toscana, che agiscono in associazione temporanea, al fine di offrire un’opportunità formativa ancora più integrata e condivisa, espressione dei fabbisogni di competenze del territorio produttivo. Essi sono, per l’esattezza: tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per II settore tessile, abbigliamento e moda del progetto; metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software; comunicazione e marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali.