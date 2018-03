Feste di primavera 2018 – Gli eventi della Cooperativa di Legnaia

La Cooperativa Agricola di Legnaia anche quest’anno organizza diversi eventi rivolti principalmente ai più piccoli e ai loro genitori. Gli eventi, che partiranno da sabato 7 aprile, si terranno nell’area esterna del centro agro-commerciale di via Baccio da Montelupo 180, Firenze.

Per i mesi di aprile/maggio/giugno tante inoltre sono le occasioni organizzate assieme e in collaborazione con Confartigianato Firenze e Cavalleria di Parte Guelfa:

• sabato 7 Aprile alle ore 15:00 prove gratuite di monta all’americana con gli istruttori della FISE.

• sabato 14 Aprile per l’intera giornata Mercato dell’Artigianato locale a km zero!

• sabato 28 Aprile sarà una giornata davvero ricca di eventi. Per l’intera giornata si terrà nell’area esterna della Cooperativa di Legnaia il “fuori Mostra” della Fiera dell’Artigianato di Firenze e a partire dalle ore 15:00 la rievocazione storica da parte della Cavalleria di Parte Guelfa del “Capodanno Fiorentino” con il saluto delle Istituzioni Locali.

• sabato 5 e 19 Maggio sempre assieme alla Cavalleria di Parte Guelfa vi saranno due eventi dedicati ai più piccoli, il Battesimo della Sella e la passeggiata con le carrozze storiche.

• Sabato 9 Giugno si terrà la sfilata di moda in collaborazione con Confartigianato Firenze “Miss Legnaia Primavera/Estate”.

• Sabato 30 Giugno – come ultimo evento – per l’intera giornata sarà presente il Mercato dell’Artigianato Locale.

Carlo Pinferi, Direttore Generale di Legnaia sottolinea come “La Cooperativa di Legnaia, da decenni, dona al proprio territorio e a Firenze tante occasioni di svago e di piacere per le famiglie e soprattutto per i bambini”, e conclude spiegando che la scelta di agire in collaborazione con due attori importanti della società fiorentina, come Confartigianato Firenze e Cavalleria di Parte Guelfa, “abbia aiutato a rafforzare il loro rapporto, riuscendo a coniugare al meglio il bello, il saper fare e la storia antica di questa bella città”.