All’Odeon lunedì 30 aprile il concerto di Juri Camisasca

Lunedì 30 Aprile alle ore 21.00 un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze, che presenta il concerto di Juri Camisasca “Adunanza mistica”. Musicista di culto, viandante dell’assoluto, Camisasca si esibisce in Toscana in un concerto che è un’adunanza di anime, viaggio tra suoni e parole provenienti da spazi interiori e culture diverse.

Un percorso che attraverserà l’intero mondo poetico del musicista lombardo, con brani estratti dai suoi rari e preziosi album e composizioni rese note da interpreti capaci di dare voce al suo intimo: artisti del calibro di Franco Battiato, Giuni Russo ed Alice. Non mancheranno inoltre esecuzioni di brani appartenenti alla tradizione gregoriana.

Juri Camisasca è noto al grande pubblico soprattutto per il suo sodalizio artistico con Franco Battiato, per il quale ha composto ‘Nomadi’ e interpretato opere e film (Genesi a telesio, Niente è come sembra, Musikanten e Perduto amor). Nato a Melegnano (in provincia di Milano) Juri Camisasca è stato uno degli artisti più originali e misteriosi degli anni Settanta e, in particolare della musica ‘prog’ nella quale ha innestato elementi spirituali. Proprio l’interesse per la spiritualità lo spingerà nel decennio successivo ad abbracciare la vita monastica e ad approfondire gli studi teologici e filosofici apprendendo anche l’arte dell’icona. Dopo una parentesi dedicata all’insegnamento, Camisasca ritorna a produrre dischi e concerti convertendosi ad una forma di vita eremitica sulle pendici dell’Etna.

Ad accompagnare Camisasca, Erika Lo Giudice al pianoforte e alle tastiere e il percussionista Peppe Di Mauro. All’attrice Laura Cardillo il compito di leggere brani della tradizione spirituale. Mario Barzaghi sarà l’ospite d’eccezione di questa adunanza mistica con la sua performance di teatro kathakhali.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Biglietto: primo settore euro 36, secondo settore euro 23

Tel. 055-214068