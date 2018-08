Ztl Firenze: il Comune conferma di volerne di più, il no dei commercianti

Il Comune vorrebbe estendere la Ztl includendo anche la domenica e mantenendo la non-stop sperimentata il giovedi e venerdì estivi, i commercianti sono di un altro avviso rilanciando l’idea di un centro pedonalizzato a macchia di leopardo.

Si avvicina settembre e Palazzo Vecchio torna sui suoi propositi, confermandoli: estensione della Ztl includendo anche la domenica nella fascia ‘off’ e rendere permanente la non-stop sperimentata il giovedì e il venerdì della movida estiva, lasciando la possibilità di ingresso solo dalle 20 alle 23.

“Lo avevamo detto, con l’entrata in vigore delle nuove linee di tramvia dobbiamo ridiscutere la viabilità del centro”, afferma l’assessore alla viabilità Giorgetti “Non c’è altro modo per rispondere agli ingorghi commerciali, quelli attorno alla stazione soprattutto, se non innalzando i divieti d’accesso”.

I proprietari di attività commerciali locate in centro lamentano invece una diminuzione della clientela nei giorni di giovedì e venerdì e perciò identificano nella Ztl un disincentivo commerciale. I trasportatori, inoltre, denunciano un orario insufficiente per lo scarico-carico merci.

Il Comune però non sembra intenzionato a volere fare passi indietro “L’ho constatato personalmente”, afferma Giorgetti “la sosta selvaggia è diminuita sensibilmente”. Palazzo Vecchio è disposto ad un’apertura verso i negozianti riguardo all’agevolazione delle consegne ipotizzando un’ora in più nel pomeriggio ma con mezzi più piccoli e meno ingombranti, pensando soprattutto ai mezzi elettrici.

Questo autunno la Ztl tornerà dunque ad essere terreno di confronto tra amministrazione e categorie, non più rimandabile una volta che entrerà in funzione anche l’ultima linea della tramvia.