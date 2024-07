Toscana, Zls essenziale per costa, Governo proceda ad istituirla

“La costa è un perno fondamentale dell’identità, del territorio e dell’economia Toscana; la Zona logistica semplificata, per la quale abbiamo già risposto alle richieste tecniche da parte del Governo, è un passaggio essenziale per la nostra regione”. Così il governatore toscano Eugenio Giani.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con una lettera al ministro per il Sud e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, torna a sollecitare il Governo sull’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana, anche alla luce della recente conversione in legge (la 95 del 4 luglio) del dl 60/2024 sulle politiche di coesione, che prevede un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali alle imprese interessate ad investire nelle aree Zls. Nella lettera, spiega una nota, si richiama la necessità di completare il procedimento per l’istituzione della Zls, con provvedimento della presidenza del Consiglio assunto su proposta di Fitto e di altri ministri. “Il decreto attuativo della legge 95/2024 – fanno notare il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale ad economia e turismo Leonardo Marras -, dovrà essere adottato entro 60 giorni a decorrere dal 6 luglio 2024 e se per allora non sarà definita la Zls toscana le imprese che si trovano in quei territori rischiano di perdere i finanziamenti disponibili almeno per l’annualità in corso. Da tempo il Governo è in possesso della documentazione per la proposta definitiva della costituzione della Zls della Toscana”.

La questione della Zls, continuano, è centrale “non solo per gli aspetti logistici di tutto il territorio regionale e in particolare per la zona costiera, con le aree di crisi industriale complessa di Livorno e Piombino e l’area di crisi industriale della provincia di Massa Carrara”